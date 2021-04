Pedaço de asteroide é visto explodindo no céu da Flórida; veja vídeo

Na noite desta terça-feira (13), residentes da região da Flórida, nos Estados Unidos, tiveram uma surpresa agradável ao olhar o céu. Por alguns segundos, um pedaço de asteroide que passava perto da Terra se desintegrou e mostrou um grande flash de luz.

O fenômeno foi registrado por um repórter da CBS, rede de TV norte-americana, enquanto ele estava ao vivo. “Grande flash e um rastro no céu em West Palm Beach (cidade no estado da Flórida). Aconteceu momentos atrás enquanto estávamos em uma live do Facebook para uma reportagem da @CBS12”, disse o repórter Jay O’Brian em sua conta no Twitter.

WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.

Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h

— Jay O'Brien (@jayobtv) April 13, 2021