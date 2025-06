Para o Oráculo de Omaha, Warren Buffett, este é o segredo do sucesso — e a ciência concorda

Com 94 anos e diretor-executivo da Berkshire Hathaway, Warren Buffett revelou um conselho que afirma poder levar ao sucesso: é necessário está em estar cercado pelas pessoas certas.

Claro, além de contratar profissionais certos, evitar a compra de empresas medianas e dizer "não" para quase tudo (menos para uma Coca-Cola), Buffett relata que estar rodeado de boas companhias é essencial para ter uma carreira de sucesso.

"Com quem você se associa é algo extremamente importante. Não espere acertar todas as escolhas, mas sua vida vai seguir na direção das pessoas com quem você trabalha, que admira e que viram seus amigos. Você quer estar perto de pessoas melhores que você… porque sua vida vai caminhar na direção dessas pessoas", aconselhou o megainvestidor na reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway.

A ciência já provou que ele está certo

Um estudo da Universidade de Washington, em St. Louis, revelou que parceiros amorosos que sejam 'prudentes e confiáveis' podem te levar a ter um melhor desempenho profissional, receber promoções, ganhar salários mais altos e se sentir satisfeito no trabalho.

De acordo com os pesquisadores, a chamada "consciência do parceiro' é um forte indicativo de satisfação no trabalho.

A pesquisa pontua que sempre existirão pessoas na sua vida em que a relação acaba se tornando unilateral, como sócios, funcionários e clientes, por exemplo. A pesquisa ainda afirma que você escolhe diariamente essas companhias, que continuam em sua vida com sua permissão.

Pessoas negativas podem influenciar seu dia

Já uma pesquisa da Universidade Western Carolina revelou que as pessoas a sua volta mudam completamente a sua percepção de mundo. Ouvir reclamações de parceiros pode afetar diretamente no seu humor, inclusive aumentando a possibilidade de você reclamar também.

O resultado é um ciclo negativo. Um estudo publicado no European Journal of Work and Organizational Psychology mostrou que pessoas negativas e que reclamam demais tendem a ter um humor ruim, menos orgulho e satisfação com o trabalho feito, o que aumenta a tendência de continuar se sentindo mal no dia seguinte.

Em resumo: se você se cercar de pessoas que reclamam, você acaba se tornando uma das pessoas que reclamam e, consequentemente, se sente pior a cada momento. E o ciclo vai continuar.

No entanto, estar com companheiros positivos, que lhe desejam o melhor, pode mudar sua visão de mundo e se tornar companhias essenciais para o sucesso. Buffett relata que pessoas inteligentes, esforçadas, gentis, generosas e emocionalmente inteligentes são necessárias de se manter por perto.

Com o tempo, você não vai mais precisar procurar por essas características, e começará percebendo que elas encontram você. Caso seu convívio seja com pessoas que não te agregam em nenhum ponto - sejam eles emocionais ou profissionais -, talvez seja hora de rever se elas devem continuar ao seu lado.