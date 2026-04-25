Pão romano de 2 mil anos é achado na Suíça

Um pedaço de pão carbonizado com cerca de 2 mil anos foi encontrado durante a preparação de um terreno para a construção de um condomínio no norte da Suíça.

O achado ocorreu em agosto de 2025, em uma área de aproximadamente 4 mil m², segundo informações divulgadas na última quarta-feira, 22, pelo Departamento de Educação, Cultura e Esporte do país.

A escavação foi conduzida pelo Serviço de Arqueologia. O local fica a cerca de 30 km a nordeste de Zurique, perto da região de Vindonissa, sítio arqueológico de uma antiga base militar romana.

O alimento tem cerca de 10 cm de diâmetro e 3 cm de espessura. As medidas indicam que se trata de um pão achatado.

Para retirar o material sem danos, os arqueólogos escavaram o bloco de terra ao redor do artefato. Depois, o conjunto foi levado para análise em laboratório.

Carbonização preservou o objeto

A preservação do pão está ligada à carbonização. Materiais orgânicos, como alimentos, costumam se decompor rapidamente, salvo em condições específicas. No caso do artefato encontrado na Suíça, os pesquisadores acreditam que a carbonização pode ter ocorrido após um evento súbito, como incêndio ou acidente culinário.

Casos semelhantes já foram registrados em Pompeia, uma cidade romana, localizada próximo a Nápoles, na Itália, que foi soterrada pelo vulcão Vesúvio em 79 d.C. A atividade vulcânica preservou objetos cotidianos da passagem dos séculos.

Exames laboratoriais ainda precisam ser feitos para indicar as circunstâncias da preservação do pão encontrado em Vindonissa.

Por que essa descoberta importa?

O material também tem relevância para o estudo da presença romana na região dos Alpes Suíços.

Arqueólogos discutem há décadas quando Vindonissa deixou de ser um acampamento temporário e passou a ser uma fortificação permanente do exército romano.

As novas evidências sugerem que a presença militar organizada na área pode ter se consolidado antes do que se estimava. A movimentação pode ter começado antes do século 1 d.C., o que muda a percepção dos historiadores sobre o período.