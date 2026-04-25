Pão romano de 2 mil anos é achado na Suíça

Pedaço da história: Serviço de Arqueologia da Suíça trabalhando em sítio em Vindonissa (Reprodução/ Departamento de Educação, Cultura e Esporte da Suíça)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de abril de 2026 às 12h07.
Um pedaço de pão carbonizado com cerca de 2 mil anos foi encontrado durante a preparação de um terreno para a construção de um condomínio no norte da Suíça.
O achado ocorreu em agosto de 2025, em uma área de aproximadamente 4 mil m², segundo informações divulgadas na última quarta-feira, 22, pelo Departamento de Educação, Cultura e Esporte do país.
A escavação foi conduzida pelo Serviço de Arqueologia. O local fica a cerca de 30 km a nordeste de Zurique, perto da região de Vindonissa, sítio arqueológico de uma antiga base militar romana.
O alimento tem cerca de 10 cm de diâmetro e 3 cm de espessura. As medidas indicam que se trata de um pão achatado.
Para retirar o material sem danos, os arqueólogos escavaram o bloco de terra ao redor do artefato. Depois, o conjunto foi levado para análise em laboratório.
A preservação do pão está ligada à carbonização. Materiais orgânicos, como alimentos, costumam se decompor rapidamente, salvo em condições específicas. No caso do artefato encontrado na Suíça, os pesquisadores acreditam que a carbonização pode ter ocorrido após um evento súbito, como incêndio ou acidente culinário.
Casos semelhantes já foram registrados em Pompeia, uma cidade romana, localizada próximo a Nápoles, na Itália, que foi soterrada pelo vulcão Vesúvio em 79 d.C. A atividade vulcânica preservou objetos cotidianos da passagem dos séculos.
Exames laboratoriais ainda precisam ser feitos para indicar as circunstâncias da preservação do pão encontrado em Vindonissa.
O material também tem relevância para o estudo da presença romana na região dos Alpes Suíços.
Arqueólogos discutem há décadas quando Vindonissa deixou de ser um acampamento temporário e passou a ser uma fortificação permanente do exército romano.
As novas evidências sugerem que a presença militar organizada na área pode ter se consolidado antes do que se estimava. A movimentação pode ter começado antes do século 1 d.C., o que muda a percepção dos historiadores sobre o período.