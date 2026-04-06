De soldados americanos à tradição italiana: a verdadeira história do carbonara

O Dia do Carbonara, celebrado nesta segunda-feira, 6, marca a história de um dos pratos mais populares da culinária italiana e que, ao contrário do que muitos imaginam, não tem origem secular.

O carbonara é uma criação relativamente recente, consolidada em Roma entre o fim dos anos 1940 e o início dos anos 1950, com forte influência da presença de soldados aliados, especialmente norte-americanos, durante a Segunda Guerra Mundial.

Influência americana ajudou a definir o prato

A versão mais aceita por historiadores aponta que o carbonara nasceu do encontro entre tradições italianas e ingredientes trazidos pelos Aliados após a libertação de Roma, em 1944.

Tropas dos Exército dos Estados Unidos circulavam com grandes estoques de rações militares, que incluíam bacon enlatado, ovos em pó e queijos processados — itens escassos na Itália devastada pela guerra.

Cozinheiros locais passaram a adaptar esses ingredientes à base tradicional italiana de massas. O resultado foi uma combinação simples e eficiente: massa, ovos, carne suína e queijo. Essa lógica é considerada a base do que viria a se tornar o carbonara moderno.

Além dos insumos, o paladar dos soldados também influenciou a receita. Americanos tinham o hábito de consumir “bacon and eggs” no café da manhã e, ao frequentarem restaurantes italianos, passaram a pedir versões dessa combinação com espaguete.

O prato ficou conhecido informalmente como “spaghetti breakfast”, uma adaptação italiana ao gosto estrangeiro.

Relatos históricos ligam prato a militares aliados

Em 1950, o jornal La Stampa descreveu o “spaghetti alla carbonara” como um prato romano muito procurado por oficiais americanos após a guerra.

Outro episódio frequentemente citado envolve o cozinheiro italiano Renato Gualandi. Em 1944, ele teria preparado um prato de massa com bacon, queijo, creme e gemas em pó para um banquete de militares aliados.

A receita improvisada, feita com ingredientes das rações, é apontada por pesquisadores como um possível antecessor direto do carbonara.

Apesar disso, não há consenso sobre um “inventor oficial”. Historiadores consideram o prato um produto coletivo, moldado por circunstâncias específicas do pós-guerra.

Outro ponto de consenso é que o carbonara não aparece em livros clássicos da culinária italiana anteriores à guerra. A ausência em obras como as de Ada Boni, publicadas nos anos 1930, indica que o prato ainda não existia formalmente.

As primeiras receitas impressas surgem apenas na década de 1950, inicialmente fora da Itália, e com variações diferentes da atual — incluindo ingredientes como alho, creme de leite e queijo Gruyère.