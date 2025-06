Terremoto de magnitude 3,2 atinge sul da Itália e danifica parte do sítio arqueológico de Pompeia

Um terremoto de magnitude 3,2 atingiu o sul da Itália na manhã desta quinta-feira, 5, provocando danos parciais no famoso sítio arqueológico de Pompeia.

Segundo as autoridades locais, o tremor causou o desabamento parcial de uma parede e de parte de uma abóbada em uma das estruturas do local histórico.

Epicentro próximo ao supervulcão Campi Flegrei e sequência de abalos

O epicentro do abalo foi registrado próximo ao supervulcão Campi Flegrei, nos arredores de Nápoles, região que tem experimentado uma sequência de pequenos terremotos nos últimos dias.

A área danificada em Pompeia já havia sofrido impactos em um grande terremoto ocorrido em 1980, sendo posteriormente restaurada e reforçada.

Sem feridos, mas com monitoramento intensificado

De acordo com Gabriel Zuchtriegel, diretor do sítio arqueológico, não havia afrescos ou artefatos móveis nas estruturas afetadas e ninguém ficou ferido. Equipes técnicas estão realizando inspeções detalhadas para avaliar se outras áreas do sítio também sofreram danos.

Pompeia é um dos mais importantes patrimônios arqueológicos do mundo, tendo sido preservada sob as cinzas após a erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C. O local segue aberto a visitação, mas as autoridades reforçam o monitoramento e a manutenção para garantir a segurança dos visitantes e a preservação do patrimônio.