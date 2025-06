Ozempic e Wegovy: medicamentos para emagrecer podem dar bafo? Estudos apontam que sim

O Ozempic e o Wegovy, medicamentos famosos por seu efeito emagrecedor, contêm a semaglutida, substância que tem se mostrado eficaz no controle do peso.

No entanto, além dos benefícios, o uso desses remédios pode provocar efeitos colaterais inesperados, especialmente na saúde bucal.

Estudos indicam que a semaglutida, apesar de sua popularidade, pode comprometer a saúde da boca e dos dentes, com consequências que vão de boca seca até danos aos dentes causados por vômitos frequentes.

Efeitos colaterais bucais do Ozempic e Wegovy

A semaglutida, substância ativa dos dois medicamentos, tem mostrado eficácia no controle do apetite e na perda de peso. Porém, o uso prolongado pode afetar as glândulas salivares, levando à produção insuficiente de saliva, um quadro conhecido como hipossalivação.

A boca seca, ou xerostomia, é um efeito colateral comum, que pode dificultar a fala e a deglutição, além de causar mal hálito.

Estudos recentes indicam que a saliva dos usuários de semaglutida se torna mais pegajosa e espessa, dificultando a hidratação adequada da boca e aumentando o risco de problemas dentários, como cáries e gengivite.

Além disso, a ingestão reduzida de líquidos, outro efeito comum da semaglutida, também contribui para a diminuição da produção salivar, agravando o quadro de boca seca.

Essa condição favorece o surgimento de halitosis (mau hálito), como mostrado em um estudo de caso de 2023, onde pacientes relataram severa secura bucal e pouca saliva espumosa, resultando em halitosis, segundo estudo publicado na revista Medicine.

Impactos nos dentes e na aparência facial

Outro efeito colateral importante relacionado ao uso do Ozempic é o vômito.

Esse sintoma ocorre devido ao retardamento do esvaziamento gástrico causado pela semaglutida. Vômitos frequentes podem danificar o esmalte dos dentes, especialmente na parte posterior, mais próxima da língua.

O ácido estomacal que é liberado durante o vômito pode corroer a superfície dentária, um problema que se intensifica quando a produção de saliva está diminuída, já que a saliva normalmente ajuda a neutralizar os ácidos.

O efeito foi descrito no estudo publicado na Diabetes, Obesity and Metabolism em 2023, que investigou a ação da semaglutida sobre o esvaziamento gástrico em mulheres com síndrome dos ovários policísticos (SOP) e obesidade. A pesquisa indicou que a semaglutida retarda significativamente o esvaziamento gástrico, o que pode gerar náuseas e vômitos.

Além disso, o uso do medicamento tem sido associado à chamada "boca de Ozempic", um efeito caracterizado pela perda de volume no rosto, resultando em flacidez da pele, linhas finas e até papada ao redor da boca. O fenômeno ficou popularmente conhecido nas redes sociais como parte do termo "Cabeça de Ozempic", refletindo o impacto da perda rápida de peso sobre a aparência facial.

Esse efeito foi observado de forma mais abrangente em estudos sobre o impacto da semaglutida na composição da microbiota intestinal, como o estudo publicado em 2024, que analisou como a semaglutida altera a composição microbiana em camundongos obesos. As modificações rápidas no corpo devido à perda de peso podem gerar consequências estéticas, como a flacidez facial.

A combinação de boca seca, danos dentários e mudanças na aparência pode afetar significativamente a qualidade de vida dos usuários desses medicamentos. A perda de volume facial e a diminuição do brilho na pele podem ser percebidas como indesejáveis, especialmente por aqueles que buscam o emagrecimento sem comprometer sua saúde estética.

Esses efeitos colaterais, embora não afetam todos os pacientes igualmente, representam riscos que devem ser cuidadosamente monitorados por profissionais de saúde. A recomendação é que os usuários desses medicamentos mantenham um acompanhamento regular e estejam atentos aos sinais de alterações bucais e faciais.