Ação da Novo Nordisk sobe mais de 5% com aposta promissora para perda de peso

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk deu início a um novo estudo clínico com o medicamento experimental CagriSema, direcionado para o tratamento da obesidade. A iniciativa marca mais um passo da empresa na corrida por soluções para o controle de peso, em meio à crescente demanda global por terapias contra a obesidade. A notícia animou os investidores. Os papéis da empresa subiam quase 5,8% na tarde desta terça-feira.

Segundo informações da Reuters, o ensaio de fase avançada avaliará a eficácia e segurança da combinação de cagrilintida e semaglutida — substâncias que atuam na regulação do apetite e no controle glicêmico. A expectativa é que o CagriSema ofereça resultados superiores aos já conhecidos medicamentos da empresa, como o Wegovy, que se tornou um dos líderes de mercado no segmento de perda de peso.

Estudo com milhares de participantes

De acordo com a Novo Nordisk, o recente estudo incluirá milhares de participantes e será conduzido em diversos países. A empresa aposta no potencial do CagriSema para ampliar seu portfólio de tratamentos contra a obesidade, condição que afeta mais de 750 milhões de pessoas no mundo.

A movimentação ocorre em um momento de intensa concorrência no setor, com empresas como a Eli Lilly também investindo pesado em medicamentos similares. A corrida por soluções eficazes reflete não apenas o impacto da obesidade na saúde pública, mas também o potencial bilionário desse mercado.

Novo Nordisk reduz preços do Ozempic e Wegovy após lançamento do Mounjaro

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk decidiu reduzir os preços do Ozempic e Wegovy no Brasil. Os medicamentos à base de semaglutida terão cortes de até R$ 282 por caixa, dependendo da dosagem e do canal de venda. O anúncio ocorre em meio à disputa acirrada no mercado de medicamentos para obesidade e diabetes, pouco tempo depois da chegada do Mounjaro, da americana Eli Lilly, ao país.

Em abril, a companhia anunciou um investimento de R$ 6,4 bilhões para expandir sua fábrica em Montes Claros (MG), onde passará a produzir os próprios medicamentos à base de semaglutida a partir de 2028.