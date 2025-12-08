Brasil

Anvisa determina o recolhimento de cosméticos com Minoxidil; veja marcas

Algumas marcas foram suspensas pela agência e terão seus produtos apreendidos; itens de maquiagem e de limpeza também estão na lista

Anvisa: Agência suspende cosméticos com Minoxidil (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17h28.

Nesta segunda-feira, 8, a Agencia de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão e o recolhimento de tônicos capilares e cosméticos que têm as mesmas indicações do medicamento Minoxidil, para crescimento capilar.

Dentre os produtos listados estão o Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional, da empresa Gammour Professional Ltda – Me. A medida suspendeu a sua comercialização, distribuição, fabricação e divulgação.

Segundo a Anvisa, o produto foi registrado como cosmético, mas "seu rótulo sugere as mesmas indicações do medicamento Minoxidil". Essa substância não é permitida em cosméticos ou produtos de higiene e requer orientação médica.

Outro item atingido pela ação fiscal foi o Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%, fabricado pela empresa Douglas Rafael Oliveira da Silva. O produto não é registrado pela Anvisa e também foi proibido e deverá ser apreendido.

Maquiagens e produtos de limpeza

A Anvisa também determinou a apreensão de todos os cosméticos da marca Sabô Ageless e da maquiagem capilar da marca Bangna. Segundo a Agência, os produtos, que são de empresas desconhecidas, estão sendo fabricados e anunciados sem possuir registro como cosméticos.

Alguns produtos de limpeza também foram alvo da fiscalização. São eles os saneantes da Acta BTI, vendidos como larvicidas biológicos de origem desconhecida, e os da empresa Gasparelo Produtos de Limpeza e Higiene Ltda. O motivo da determinação da Anvisa é que esses produtos não foram registrados na Agência.

