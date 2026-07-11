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EUA divulgam imagens inéditas de OVNI registradas por astronautas em ônibus espacial Columbia

Governo dos Estados Unidos não identificou o objeto nem apresentou evidências de origem extraterrestre

Imagens foram feitas durante a missão STS-80, realizada entre 19 de novembro e 7 de dezembro de 1996 (Departamento de Guerra dos EUA/Divulgação)

Imagens foram feitas durante a missão STS-80, realizada entre 19 de novembro e 7 de dezembro de 1996 (Departamento de Guerra dos EUA/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de julho de 2026 às 12h58.

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O Departamento de Guerra dos Estados Unidos publicou, nesta sexta-feira, 10, três fotografias de um objeto voador não identificado (OVNI) captadas por astronautas da Nasa durante uma missão do ônibus espacial Columbia.

Os registros foram obtidos na missão STS-80, realizada entre 19 de novembro e 7 de dezembro de 1996.

Na primeira fotografia, o objeto pode ser visto próximo ao centro da imagem, à direita da borda da Terra. Na segunda, ele permanece em uma posição semelhante, mas aparenta ter sofrido uma rotação ou um tombamento em torno do próprio eixo.

Já na terceira imagem, o objeto aparece sobreposto ao planeta. De acordo com a análise divulgada pelo órgão norte-americano, ele seguiu sua trajetória entre o Columbia e a Terra.

As autoridades dos Estados Unidos não identificaram o objeto registrado nas fotografias e também não apresentaram evidências que indiquem uma origem extraterrestre.

As imagens integram a quarta divulgação de arquivos do Pursue, plataforma criada para reunir e disponibilizar documentos oficiais relacionados a fenômenos anômalos não identificados, chamados de UAP, sigla em inglês.

A iniciativa é conduzida pelo Departamento de Guerra em conjunto com o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional. Segundo o governo dos Estados Unidos, novos documentos serão divulgados de forma gradual.

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