Orcas usam golfinhos como 'radar natural' para caçar salmão gigante

Pesquisadores canadenses captaram imagens inéditas de orcas e golfinhos-de-lateral-branca do Pacífico cooperando para caçar salmão na costa da Colúmbia Britânica, no Canadá, um comportamento surpreendente e até então nunca documentado entre predadores marinhos de espécies diferentes.

O trabalho foi publicado na revista Scientific Reports, baseado em vídeos de drones, câmeras subaquáticas e sensores acoplados às próprias orcas.

Ao analisar o material coletado em agosto de 2020, os cientistas notaram que as orcas se aproximavam e seguiam grupos de golfinhos durante as imersões em busca de peixes. Essa proximidade não parecia casual: as baleias-assassinas orientavam seu movimento de caça a partir da ecolocalização emitida pelos golfinhos, utilizando-os como uma espécie de “radar natural” para localizar grandes salmões Chinook em profundidades maiores.

Após capturar o salmão, as orcas o traziam à superfície, onde o arrancavam em pedaços menores. Em algumas ocasiões, os golfinhos aproveitavam os restos deixados pelas orcas — um comportamento que sugere benefícios mútuos, em vez de simples competição, já que não foram observados sinais de agressão entre as espécies.

Segundo os pesquisadores, essa cooperação pode representar uma estratégia adaptativa em um ambiente em transformação, onde encontrar alimento pode ser cada vez mais difícil.

Ainda que a colaboração entre golfinhos e orcas não tenha sido registrada em outras regiões, os autores defendem que novas investigações sejam feitas para entender quão comum e relevante esse tipo de interação realmente é.