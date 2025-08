Orcas ensinam filhotes a caçar seu 'maior rival' com tática cruel — comportamento assusta cientistas

Na nova série documental "Parenthood" (2025), da BBC, narrada por David Attenborough, uma descoberta surpreendente foi capturada em filme, mostrando que a prática, dita popularmente como uma forma de alcançar a perfeição, vai além dos humanos. A nova filmagem revela que as orcas adultas também aplicam esse conceito enquanto ensinam seus filhotes a caçar.

Durante as filmagens, realizadas na costa da Baía de Bremer, na Austrália, a equipe se deparou com um comportamento incomum e até macabro: as orcas jovens estavam praticando uma tática de caça que envolvia cercar suas presas e forçá-las a permanecer debaixo d'água, impedindo-as de respirar.

A matriarca liderava a manobra, enquanto um dos filhotes atuava como "vítima" da técnica de afogamento controlado.

“Não se trata de uma brincadeira. Uma delas para de nadar deliberadamente para permitir que as outras pratiquem uma habilidade específica”, explica David Attenborough. “Elas estão aperfeiçoando a técnica que utilizarão para afogar suas presas. E essas orcas precisam estar no seu melhor nível, pois caçam os maiores animais que já existiram: as baleias-azuis.”

Embora as baleias-azuis sejam grandes demais para a maioria das orcas, elas podem ser caçadas com sucesso quando as orcas atuam em grupo, tornando a tarefa um pouco menos desafiadora. No vídeo, o grupo encontra uma baleia-azul desavisada e aproveita a oportunidade para atacá-la.

No ataque, as orcas cercam a baleia-azul e mantêm seu respiradouro abaixo da superfície, uma técnica ensinada pela matriarca. Não está claro se a baleia foi morta, mas de acordo com o jornal The Times, que obteve o material exclusivo, uma baleia-azul normalmente mergulha por cerca de meia hora antes de precisar respirar. Assim, as orcas podem levar várias horas para subjugar e matar a vítima.

“A equipe usou gimbals subaquáticos especializados e câmeras de reboque para acompanhar as orcas durante a caça subaquática”, explicou um porta-voz da BBC ao jornal The Times. “Essa tecnologia permitiu que a equipe seguisse o grupo de orcas na mesma velocidade, oferecendo novos insights sobre seu comportamento.”

O comportamento de afogar suas presas nunca havia sido registrado antes, mas foi capturado justamente durante a produção de "Parenthood". A série tem como objetivo destacar as estratégias e os comportamentos transmitidos pelos pais para aumentar as chances de sobrevivência de seus filhotes.

Filmada ao longo de três anos em 23 países, a produção explora várias espécies, desde orcas ensinando seus filhotes a caçar baleias-azuis até orangotangos mostrando como fazer camas e hipopótamos navegando pela noite africana.