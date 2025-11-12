Golfinhos usam esponjas como 'chapéus' para atrair parceiras

Pesquisadores do Department of Biodiversity, Conservation and Attractions (DBCA) identificaram golfinhos-corcunda-australianos utilizando esponjas do mar na cabeça, comportamento associado ao acasalamento. As observações foram feitas na Península de Burrup, região noroeste da Austrália.

Os golfinhos machos da espécie Sousa sahulensis colocam esponjas sobre a cabeça, o que, segundo o DBCA, funciona como uma “oferta” para chamar a atenção de possíveis parceiras. O comportamento é comparado a uma espécie de “buquê de flores”, na tentativa de impressionar as fêmeas.

As imagens foram capturadas em Flying Foam Passage, parte do Arquipélago Dampier, local reconhecido pela biodiversidade marinha. As esponjas utilizadas pelos golfinhos variaram em tamanho, forma e cor, mas tiveram como objetivo comum a comunicação e o estímulo à reprodução.

Comportamento inédito entre mamíferos marinhos

Embora o uso de esponjas como ferramenta já tenha sido registrado em golfinhos-nariz-de-garrafa para proteger o focinho durante a alimentação, a aplicação como “chapéu” para fins de atração sexual representa um comportamento inédito e específico dos golfinhos-corcunda-australianos. A combinação entre proteção e comunicação visual não foi observada em outras populações marinhas, segundo o DBCA

A espécie Sousa sahulensis foi reconhecida apenas em 2014 e tem cerca de 10 mil indivíduos adultos estimados, estando classificada como vulnerável. A perda de habitat e a degradação ambiental, especialmente devido às atividades industriais na região, como petróleo e mineração, ameaçam sua sobrevivência.

O comportamento dos golfinhos pode estar diretamente relacionado à reprodução e à manutenção da espécie, especialmente durante o período conhecido como Semana de Muda dos Mares.