Onde fica a sua consciência? Nova teoria mostra

A localização da consciência humana é um mistério milenar. Mas uma nova teoria científica indica onde ela está. Para o professor Johnjoe McFadden, da Universidade de Surrey, na Inglaterra, acredita que a consciência esteja na energia eletromagnética gerada pelos impulsos elétricos que ocorrem entre os neurônios.

A hipótese científica de McFadden foi publicada no periódico Neuroscience of Consciousness. “Como a matéria cerebral se torna consciente e consegue pensar é um mistério que tem sido ponderado por filósofos, teólogos, místicos e pessoas comuns por milênios. Eu acredito que esse mistério foi agora resolvido, e que a consciência é a experiência dos nervos se conectando ao campo eletromagnético autogerado do cérebro para conduzir o que chamamos de ‘livre arbítrio’ e nossas ações voluntárias”, afirmou McFadden em comunicado.

O pesquisador, que é PhD em bioquímica pela universidade britânica Imperial College, já colaborou na produção de mais de dez livros e tem mais de 100 trabalhos científicos publicados sobre temas como tuberculose, doenças idiopáticas, genética bacteriana e modelagem computacional da evolução.

Para comprovar a tese, entretanto, são necessárias fortes evidências que podem ser obtidas em novas pesquisas com o uso de do mapeamento da atividade cerebral chamado magnetoencefalografia e de exames de eletroencefalograma, que avalia a atividade elétrica do cérebro.