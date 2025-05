Impactos das mudanças climáticas afetam 42 milhões de brasileiros, aponta pesquisa Estudo mostra que, apesar de uma crescente conscientização, 77% dos brasileiros ainda não se prepararam para eventos climáticos extremos

Região mais impactada foi o Sul do país, impactado puxado pelas enchentes do Rio Grande do Sul em abril de 2024 (Gustavo Ghisleni/AFP)