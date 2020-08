Uma criança chamada Alice, de 3 anos de idade, foi infectada pelo novo coronavírus, mas apresentou sintomas um pouco diferentes dos comuns da doença — como dor de garganta e falta de ar. Com manchas pelo corpo, a possibilidade de covid-19 foi descartada, segundo reportagem do jornal Estadão. Mas não demorou até que o diagnóstico do vírus viesse.

Com o agravamento dos sintomas, Alice teve olhos vermelhos, barriga inchada, pés e mãos descamando e febre intermitente. Após sete dias, foi diagnosticada com inflamação generalizada rara ligada à covid-19.

Chamada de Síndrome Multissistêmica Inflamatória Pediátrica (SMIP), a reação inflamatória só afeta crianças e, até agora, mais de 200 casos foram registrados no mundo. A síndrome inicialmente aparece como uma febre persistente, que dura dias, e causa manchas e outros sintomas que Alice apresentou.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) americano, a síndrome afeta crianças entre 2 e 15 anos e é tão grave quanto rara.

A doença é uma resposta imunológica hiperativa capaz de causar inflamação das veias sanguíneas dos indíviduos, o que afeta o coração e a pressão sanguínea e causa dores no peito e aceleração cardíaca nas crianças. Algumas, inclusive, sentem falta de ar por conta da pressão causada.

A SMIP foi idenfiticada primeiro em abril deste ano, em hospitais nos Estados Unidos e no Reino Unido. Exatamente por ser tão rara, os médicos ainda não possuem evidências o suficiente para classificá-las de uma forma melhor.

O que se sabe até o momento é que as crianças, assim que demonstrarem os sintomas, devem ir ao médico, que a síndrome se desenvolve em até quatro semanas após o contágio pelo novo coronavírus, não foi reportada em bebês menores de dois anos e é tratada com medicamentos que controlam a inflamação, como com imunoglobulinas intravenosas, esteroides e anti-inflamatórios.

A SMIP possui muitos sintomas parecidos com a doença de Kawasaki, que afeta, principalmente, crianças abaixo dos cinco anos de idade. Os pesquisadores estão tentando descobrir se as duas estão ligadas de alguma forma.

Quais são os sintomas da SMIP?

Fadiga ou fraqueza incomum

Manchas vermelhas

Dores abdominais

Vômitos e diarreias

Lábios vermelhos e rachados

Olhos vermelhos

Mãos ou pés inchados

Febre com duração maior do que 24h

Fonte: Johns Hopkins University

E os sintomas mais graves da condição?

Não conseguir acordar ou se manter acordado

Dificuldade em respirar

Dor no peito ou sensação de pressão que não passa

Confusão mental

Lábios azulados

Dor grave no estômago

Fonte: Mayo Clinic