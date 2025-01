O Polo Norte magnético da Terra está em movimento — e tem uma nova rota

O Polo Norte magnético da Terra está em uma verdadeira jornada, como se tivesse decidido fazer um mochilão pelo planeta. O Polo Norte magnético da Terra está em constante movimento, e cientistas recentemente atualizaram sua posição, que revela que ele se aproxima da Sibéria.

Essa mudança é parte de um padrão intrigante: enquanto o norte magnético tem se deslocado rapidamente nos últimos anos, agora parece ter desacelerado.

O que é um Polo magnético?

O Polo Magnético da Terra está em constante movimento, sempre mudando de lugar devido ao campo magnético gerado pelas correntes de metais derretidos no núcleo do planeta. Desde sua descoberta em 1831 pelo explorador britânico Sir James Clark Ross, no norte do Canadá, o Polo Norte Magnético já percorreu milhares de quilômetros e atualmente está se aproximando da Rússia. Nos anos 1990, ele acelerou dramaticamente, como se estivesse participando de uma corrida, mas recentemente desacelerou, deixando os cientistas intrigados.

Enquanto o Polo Norte geográfico é fixo e marca o ponto onde todas as linhas de longitude se encontram, o Polo Norte magnético é o ponto de convergência do campo magnético da Terra, que nunca para de se mover. Essa dinâmica é influenciada pela agitação no núcleo terrestre, resultando em um comportamento imprevisível do polo magnético.

Atualizações tecnológicas e GPS

Para acompanhar, os cientistas criaram um modelo chamado World Magnetic Model (WMM), que é atualizado a cada cinco anos. É como se fosse uma versão do Google Maps para o campo magnético. Mas calma, você não precisa correr para atualizar seu GPS: a mudança não vai atrapalhar sua ida à padaria. Já as grandes companhias aéreas e os militares estão de olho nessas atualizações para garantir que seus sistemas continuem funcionando direitinho.

E se os polos trocarem de lugar?

Agora vem a parte mais maluca: no passado, o campo magnético da Terra já inverteu completamente! Isso significa que o norte virou sul e vice-versa. Se isso acontecer de novo (o que pode levar milhares de anos), imagina a confusão! Pássaros migratórios perdidos, satélites desprotegidos e engenheiros tendo de reinventar a roda tecnológica. Enquanto isso, seguimos acompanhando as aventuras do Polo Norte magnético. Quem sabe ele não decide dar uma paradinha para tomar um café na Rússia antes de continuar sua jornada?