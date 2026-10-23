Rocket Lab lança três satélites para rastrear sinais de rádio do espaço

A Rocket Lab lançou nesta sexta-feira, 23 de outubro, um foguete Electron com três satélites da HawkEye 360, empresa americana que coleta e analisa sinais de radiofrequência a partir do espaço. Os dados são fornecidos ao governo dos Estados Unidos e a países aliados.

O lançamento ocorreu na base da companhia na Nova Zelândia, às 7h11 GMT — 4h11 no horário de Brasília e 20h11 no horário local. Batizada de We're Not Hawking Around, a missão recebeu um nome que faz referência aos satélites Hawk transportados pelo foguete.

O plano prevê colocar os equipamentos em órbita terrestre baixa, a 520 quilômetros de altitude. Quando estiverem em operação, eles deverão identificar emissões de radiofrequência ao redor do planeta.

Organizados em grupos de três, os satélites coletam sinais usados no rastreamento de embarcações, no monitoramento de radares e no mapeamento de comunicações. Segundo a Rocket Lab, os equipamentos também permitem detectar interferências em sistemas globais de navegação por satélite, conhecidos pela sigla GNSS, e apoiar atividades de defesa espacial.

A HawkEye 360 afirma que combina a coleta em órbita com processamento próprio de sinais e análises baseadas em inteligência artificial. O objetivo, segundo a empresa, é transformar essas informações em subsídios para decisões de seus clientes governamentais.

Missão marca o 19º lançamento da Rocket Lab em 2026

Com sede na Virgínia, nos Estados Unidos, a HawkEye 360 começou a enviar satélites ao espaço em 2018 e já lançou quase 50 equipamentos em órbita terrestre baixa.

A missão anterior da empresa ocorreu apenas dois dias antes deste lançamento. Na ocasião, outros três satélites Hawk viajaram na Bandwagon-5, missão da SpaceX que transportou cargas de diferentes clientes.

O voo desta sexta-feira foi o 98º lançamento da Rocket Lab e o 19º da companhia em 2026. Desse total anual, 16 foram realizados com o Electron, foguete de dois estágios e 18 metros de altura.

Os outros três utilizaram o HASTE, versão suborbital do Electron destinada a testes de tecnologias em condições de voo hipersônico.