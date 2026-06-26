Novo parente do velociraptor pode resolver mistério de 120 milhões de anos

Pesquisadores identificaram uma nova espécie de dinossauro carnívoro que viveu há aproximadamente 120 milhões de anos e pode ajudar a esclarecer como alguns dos parentes mais próximos do velociraptor caçavam suas presas. Batizado de Jian changmaensis, o animal possuía penas longas nos braços e nas pernas, provavelmente era capaz de planar entre as árvores e tinha cerca de 1,2 metro de envergadura, semelhante ao tamanho de uma coruja-das-torres.

A descoberta foi publicada na revista científica Annals of Carnegie Museum por pesquisadores do Museu Carnegie de História Natural e do Museu Field de Chicago, nos Estados Unidos. Os fósseis foram encontrados na Bacia de Changma, na província de Gansu, na China, um dos mais importantes sítios paleontológicos do mundo para o estudo das primeiras aves.

Novo dinossauro era um parente próximo do velociraptor

O Jian changmaensis pertence ao grupo dos dromeossauros, conhecido popularmente como "raptores", o mesmo grupo do famoso velociraptor retratado nos filmes da franquia Jurassic Park.

Apesar da relação evolutiva, o novo dinossauro era muito menor. Enquanto o velociraptor viveu cerca de 45 milhões de anos depois e tinha aproximadamente o tamanho de um peru grande, o Jian apresentava dimensões semelhantes às de uma coruja, embora possuísse uma longa cauda e um corpo adaptado tanto para a vida no solo quanto entre as árvores.

Os pesquisadores acreditam que ele se parecia com os microrraptores, pequenos dinossauros emplumados que possuíam penas tanto nos membros anteriores quanto nos posteriores, formando uma estrutura semelhante a quatro asas.

Dinossauro provavelmente planava para surpreender as presas

Embora apenas cinco ossos do braço e do ombro tenham sido preservados, a anatomia encontrada indica que o animal compartilhava características importantes com outros microrraptores.

Segundo os autores do estudo, o Jian changmaensis provavelmente não realizava voo ativo como as aves modernas. Em vez disso, utilizava as penas para planar entre as árvores de maneira semelhante ao deslocamento dos esquilos-voadores.

Essa estratégia teria permitido ataques rápidos contra pequenas presas, principalmente aves primitivas que viviam na mesma região.

Fóssil pode explicar antigo mistério sobre aves pré-históricas

O local onde o novo dinossauro foi encontrado já era conhecido por conter centenas de fósseis de aves extremamente bem preservados.

Entre esses vestígios, os paleontólogos haviam identificado aglomerados de pequenos ossos quebrados semelhantes às pelotas regurgitadas por corujas atuais após a alimentação. Durante anos, os cientistas suspeitaram que algum predador desconhecido fosse responsável por esses restos, mas não havia evidências diretas.

Com a descoberta do Jian changmaensis, os pesquisadores acreditam ter encontrado o principal candidato para explicar esse comportamento, já que ele é o único dinossauro carnívoro identificado nesse sítio fossilífero. Os cientistas acreditam que o novo dinossauro se alimentava de diferentes tipos de animais.

Assim como outros microrraptores já estudados, ele provavelmente capturava aves, mas também podia consumir lagartos, pequenos mamíferos e peixes, dependendo da disponibilidade de alimento. Essa dieta diversificada teria sido importante porque a abundância de aves na região poderia variar conforme as estações do ano.

Descoberta amplia conhecimento sobre a evolução das aves

Além de revelar uma nova espécie de dinossauro, o estudo ajuda a reconstruir o ecossistema que existia no início do período Cretáceo.

Os pesquisadores afirmam que compreender como esses pequenos predadores conviviam com as primeiras aves permite entender melhor as pressões evolutivas que contribuíram para o surgimento das aves modernas.

Segundo a equipe, o Jian changmaensis representa mais uma peça importante na história evolutiva dos dromeossauros e demonstra que muitos desses dinossauros desenvolveram estratégias sofisticadas de locomoção e caça muito antes do desaparecimento dos dinossauros não aviários.