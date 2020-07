Nova vacina chinesa da covid-19 será testada no Paraná

O governo do Paraná irá testar uma nova vacina contra o novo coronavírus feita pela farmacêutica chinesa Sinopharm. O pedido para a realização de testes em pessoas será enviado dentro de 15 dias, segundo a agência Reuters.

O acordo entre o governo do estado e a Sinopharm prevê a transferência de tecnologia para produção própria, caso vacina contra o coronavírus funcione.

A vacina deve ser inicialmente testada em profissionais de saúde, que estão na linha de frente do combate ao coronavírus.

A vacina da Sinopharm está na terceira fase de ensaios clínicos — a mais avançada — nos Emirados Árabes Unidos. Lá, cerca de 15 mil voluntários participam do teste de duas variações de vacina.

O governo do Paraná também negocia testes da vacina mais avançada da Rússia contra o novo coronavírus.

O projeto da empresa chinesa será o quarto a ser testado no Brasil. Estão em testes no país a vacina da Universidade de Oxford com a AstraZeneca; da Sinovac Biotech com o Instituto Butantan e da Pfizer com a BioNTech. Na fase 3, as vacinas precisam apresentar uma resposta imunológica protetora contra o novo coronavírus, de modo a evitar ou atenuar os sintomas da infecção.