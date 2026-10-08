Noiva sofre AVC pouco antes do casamento nos EUA; entenda os sintomas

A americana Anna Lasco sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) pouco antes do próprio casamento, nos Estados Unidos. A emergência interrompeu a celebração e levou a semanas de internação.

Anna estava prestes a se casar com Connor Lasco quando começou a sentir um forte zumbido no ouvido esquerdo. Pouco depois, surgiram perda de força na perna esquerda, tontura, vertigem e dificuldade para falar.

Segundo a emissora americana WGAL 8, Connor percebeu que havia algo errado e precisou carregar a noiva devido à dificuldade para caminhar. A família interrompeu a celebração e procurou atendimento médico.

No hospital, exames identificaram uma dissecção da artéria vertebral esquerda, ruptura na parede de uma artéria responsável por levar sangue ao cérebro.

Ruptura em artéria levou a AVC

Após o atendimento inicial, Anna foi transportada de helicóptero para o Strong Memorial Hospital, em Rochester, no estado de Nova York.

Um coágulo sanguíneo provocou um AVC e foi dissolvido durante o tratamento. Posteriormente, Anna sofreu outros dois acidentes vasculares cerebrais em diferentes regiões do cérebro, segundo uma atualização publicada por Connor nas redes sociais.

Após a internação, Anna iniciou reabilitação física no Wexner Medical Center, da Universidade Estadual de Ohio. A americana recebeu alta em 22 de setembro e retornou para casa, em Columbus, Ohio.

O que é dissecção da artéria vertebral?

A dissecção da artéria vertebral ocorre quando há uma ruptura na parede desse vaso sanguíneo. As artérias vertebrais percorrem o pescoço e participam do fornecimento de sangue para regiões do cérebro.

Faisal Aziz, chefe de cirurgia vascular da Penn State Health, explicou à WGAL 8 que a condição pode provocar tontura repentina, dor de cabeça, vertigem e perda de equilíbrio. Casos mais graves também podem causar visão dupla e dificuldades para falar ou engolir.

Segundo Aziz, a condição é rara, com ocorrência estimada entre uma e duas pessoas a cada 100 mil por ano. A dissecção também pode atingir adultos jovens.

O que pode provocar a ruptura?

A dissecção pode ocorrer após acidentes de trânsito, quedas ou lesões durante atividades esportivas. Movimentos repentinos ou intensos do pescoço também estão entre os possíveis fatores associados.

Aziz cita registros relacionados a movimentos extremos durante exercícios, passeios em montanhas-russas e episódios intensos de tosse ou vômito. Em algumas situações, porém, não é possível identificar uma causa específica.

Sintomas neurológicos repentinos exigem atendimento médico imediato. Fraqueza, alterações na visão e dificuldades para falar ou caminhar podem indicar uma emergência.

Casal planeja nova cerimônia

A família criou uma campanha para ajudar com as despesas médicas após a internação. Cerca de US$ 56 mil foram arrecadados em aproximadamente um mês, diante de uma meta de US$ 60 mil.

Após receber alta, Anna publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo o apoio recebido durante a recuperação.

Agora, Anna e Connor planejam realizar uma nova cerimônia em 5 de setembro de 2027, um ano após a data originalmente escolhida para o casamento.