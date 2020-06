Pode parecer inusitado — mas a Nasa tirou um pouco o foco do espaço para ajudar os humanos aqui na Terra na luta contra o novo coronavírus. O Centro de Pesquisa John H. Glenn da agência americana espacial, em parceria com hospitais de universidades em Cleveland, nos EUA, irá colaborar para o desenvolvimento de novos métodos e tecnologias para a descontaminação de equipamentos de proteção para evitar o contágio de profissionais da área da saúde.

Em um comunicado publicado em seu site oficial, a agência afirmou que um time de pesquisadores já desenvolveu e testou duas possibilidades que podem ajudar os profissionais a sanitizar suas máscaras no local de trabalho e reutilizá-las novamente. A tecnologia promete também ajudar a comunidade aeroespacial, que pode não ter certas possibilidades de limpeza disponíveis o tempo todo (como o álcool em gel).

O resultado dos dois métodos são “promissores”, segundo a Nasa. Um deles envolve oxigênio atômico e o outro ácido peracético. A primeira opção está ainda no começo das testagens, já a segunda se provou eficiente por até cinco ciclos de descontaminação e o Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês, espécie de Anvisa americana) está analisando a alternativa.

O oxigênio atômico é um elemento que não consegue existir naturalmente por muito tempo na Terra por ser altamente reativo — e é produzido pelo aquecimento do ozônio (O3).

Segundo a própria Nasa, a atmosfera mais baixa na órbita terrestre é composta de até 96% dele. Enquanto o oxigênio que respiramos é composto de dois atômos, O2, a versão atômica do elemento é composta por apenas um atômo, ou seja, apenas O.

No espaço, por conta da radiação ultravioleta, as moléculas do O2 podem ser quebradas de forma mais fácil, o que garante uma sobrevivência maior de outras versões do ar que respiramos. Isso ajuda na limpeza porque, ao contrário de outros limpadores, ele é capaz de remover materiais orgânicos que outros agentes não conseguem limpar. Mas a Nasa ainda precisa verificar se o elemento não pode acabar estragando o equipamento de proteção em vez de somente limpá-lo.

Já o ácido peracético, mais conhecido dentro e fora da comunidade científica, é um composto tóxico e corrosivo feito de peróxido de hidrogênio, ácido cético e água, e um desinfetante bastante utilizado na área de saúde, da alimentação e em indústrias de tratamento de água. Os resultados mostram que o ácido é capaz de matar até 99.9999% dos vírus e de bactérias resistentes que contaminam as máscaras N95, comumente utilizadas contra a covid-19, sem causar danos detectáveis.

“A Nasa se esforça para ter certeza de que a tecnologia que desenvolvemos para a exploração espacial e aeronáutica seja disponível para o benefício da nação. Se a nossa tecnologia pode ajudar na crise, vamos fazer o que pudermos para ajudar quem precisa”, afirmu a diretora do Centro, Marla Pérez-Davis.