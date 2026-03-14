Moeda de 2 mil anos é usada em ônibus na Inglaterra; veja vídeo da relíquia

Uma moeda fenícia com mais de 2 mil anos de idade foi usada por engano para pagar uma passagem de ônibus em Leeds, na Inglaterra. O objeto histórico acabou nas mãos de um funcionário do transporte público na década de 1950 e hoje faz parte do acervo dos Museus e Galerias de Leeds.

A história foi divulgada em um comunicado do Conselho Municipal de Leeds. Segundo a instituição, a moeda foi cunhada por cartagineses, herdeiros da cultura fenícia, no século 1 a.C., na cidade de Cádiz, na Espanha.

O artefato foi doado ao museu por Peter Edwards, neto de James Edwards, ex-caixa-chefe da Leeds City Transport, responsável por recolher e contabilizar as passagens de ônibus e bondes da cidade.

Moeda apareceu entre trocos de ônibus

James Edwards trabalhava recolhendo as passagens entregues pelos motoristas e conferindo o dinheiro arrecadado ao final de cada dia.

Durante o processo, algumas moedas recebidas pelos passageiros não podiam ser utilizadas no sistema de transporte — como moedas estrangeiras, falsas ou inelegíveis para circulação. Nesses casos, ele costumava levá-las para casa.

Ao longo do tempo, James passou a presentear o neto Peter com algumas dessas moedas incomuns. Muitas delas permaneceram guardadas por mais de 70 anos em um pequeno baú de madeira.

Investigação revelou origem da moeda antiga

Intrigado com uma das moedas, Peter decidiu investigar sua origem. A pesquisa revelou que o objeto havia sido produzido no antigo assentamento cartaginês de Gadir, localizado na costa espanhola.

A peça remonta ao século 1 a.C. e apresenta entalhes bem preservados, o que ajudou a identificar sua procedência mesmo após mais de dois milênios.

Ao perceber a antiguidade e a importância histórica da moeda, Peter entrou em contato com os Museus e Galerias de Leeds e decidiu doá-la para integrar a coleção da instituição.

Símbolos indicam ligação com a economia local

Em uma das faces da moeda aparece o deus Melqart, uma divindade fenícia frequentemente associada ao herói grego Hércules, representado com uma pele de leão.

Segundo especialistas, algumas moedas fenícias utilizavam imagens inspiradas na cultura grega para torná-las mais atraentes para comerciantes da época.

No outro lado da peça aparecem dois atuns-rabilho, espécie de peixe que pode simbolizar a importância da pesca na economia da antiga cidade de Gadir.

Atualmente, a moeda integra a coleção do Leeds Discovery Centre, que reúne moedas e cédulas de diversas culturas ao longo de milhares de anos de história.