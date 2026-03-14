Jürgen Habermas, influente filósofo alemão, morre aos 96 anos

O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas morreu neste sábado, 14, aos 96 anos. Ele faleceu em sua residência em Starnberg, cidade localizada nos arredores de Munique, na Alemanha.

Considerado um dos principais nomes da filosofia contemporânea, Habermas construiu uma trajetória acadêmica marcada por estudos sobre democracia, esfera pública e comunicação. Seu trabalho dialoga com a tradição da chamada Teoria Crítica, corrente intelectual associada à Escola de Frankfurt.

A morte foi confirmada pela editora alemã Suhrkamp, responsável pela publicação de grande parte de suas obras. Segundo a editora, o pensador morreu em sua casa em Starnberg, no sul da Alemanha.

Conheça a trajetória de Jürgen Habermas

Habermas nasceu em 1929, em Düsseldorf, na Alemanha, e se tornou uma das vozes mais conhecidas da filosofia política e da sociologia europeia no período pós-Segunda Guerra Mundial. Sua produção acadêmica abordou temas como participação democrática, legitimidade do poder político e comunicação pública.

Entre suas contribuições mais conhecidas está a formulação do conceito de ação comunicativa, desenvolvido na obra "Teoria da Ação Comunicativa", publicada originalmente em 1981. O trabalho examina como processos de diálogo e argumentação influenciam a organização social e a tomada de decisões coletivas.

Ao longo de décadas, Habermas se tornou uma referência no debate público europeu, com intervenções frequentes sobre democracia, integração europeia e instituições políticas.

Além da carreira acadêmica, o filósofo participou de discussões públicas na Alemanha e em outros países sobre memória histórica, direitos civis e organização do Estado democrático. Suas obras foram traduzidas para diversas línguas e passaram a integrar programas universitários em áreas como filosofia, sociologia e ciência política.

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