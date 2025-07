Preço do dólar na Argentina atinge maior valor histórico

O preço do dólar americano disparou na Argentina e atingiu nesta quarta-feira o maior valor histórico, após acumular um aumento de 20% desde que, em meados de abril, o governo presidido por Javier Milei pôs fim à maioria das restrições à compra de divisas e impôs um novo esquema cambial.

A moeda americana subiu nesta quarta-feira 25 pesos para venda ao público no estatal Banco de la Nación Argentina, onde fechou a 1.325 pesos por unidade.

Com o valor, o preço do dólar acumulou um aumento de 20,7% desde 14 de abril, após a Argentina flexibilizar as restrições ao acesso a moedas estrangeiras e implementar um novo esquema cambial, após chegar a um acordo milionário com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O preço do dólar vem aumentando nas últimas semanas por vários fatores que estimulam a demanda por moeda estrangeira.

Alguns fatores são sazonais, como a maior disponibilidade de pesos devido ao pagamento extra nos salários no meio do ano, que alguns destinam a economizar em moeda estrangeira.

Há também uma maior demanda por dólares por parte dos turistas argentinos que viajam nesta época para o exterior por causa das férias no inverno no hemisfério sul.

Mas analistas financeiros atribuem fundamentalmente a crescente pressão cambial à alta liquidez da moeda argentina entre os bancos, que o Tesouro não conseguiu absorver na licitação de letras e títulos, apesar de validar taxas de juros mais altas.

Os especialistas também observam uma cobertura incipiente entre os investidores na Argentina diante das eleições legislativas de outubro, uma prática comum para se proteger contra riscos políticos.