Máscaras passam a ser opcionais em academias do Rio de Janeiro

O uso de máscaras de proteção contra covid-19 não é mais obrigatório em academias da cidade do Rio de Janeiro, segundo decreto publicado nesta quarta-feira, 17.

O que dizem as últimas pesquisas científicas mais importantes? Descubra ao assinar a EXAME, por menos de R$ 0,37/dia.

Contudo, a apresentação de comprovante de vacinação segue obrigatória.

No último dia 26, a Prefeitura do Rio já havia publicado um decreto que desobriga o uso de máscaras em locais abertos.

De acordo com a a Secretaria Municipal de Saúde, 75,7% da população do município já foi imunizada com duas doses ou dose única da vacina. Número que justificaria a flexibilização.