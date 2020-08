Uso de máscara pode reduzir carga viral e gravidade de covid, diz estudo

Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que as máscaras contra o coronavírus fazem muito mais do que só proteger as pessoas das gotículas contaminadas pelo vírus.

De acordo com os pesquisadores, as máscaras também são capazes de reduzir a carga viral a qual os indivíduos têm contato e, caso não sejam o suficiente para evitar uma infecção, podem ajudar na redução dos sintomas e até mesmo da gravidade da doença.

Ao utilizar a máscara, por exemplo, uma pessoa que for contaminada apesar disso tem mais chances de ser assintomática, ou seja, de não apresentar nenhum dos sintomas da covid-19.

A análise, feita pelos médicos Monica Gandhi e Eric Goosby, da Universidade da Califórnia, e Chris Beyrer, da Universidade Johns Hopkins, foi feita com base no estudo de diversos casos.

A conclusão é que a exposição ao coronavírus usando máscaras pode acabar aumentando a imunidade coletiva exatamente pela redução da propagação da doença.