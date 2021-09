Nasa diz que conseguiu amostra de rocha de Marte; veja imagem

O rover Perseverance da Agência Espacial americana (Nasa, na sigla em inglês) conseguiu, em sua segunda tentativa, coletar um pedaço de rocha marciana para análise futura por cientistas na Terra.

Sua primeira tentativa, em 5 de agosto, fracassou, porque a rocha estava muito quebradiça para suportar a broca do robô. Dados recebidos na última hora de 1º de setembro indicam que foi possível desta vez.

Na quinta-feira (2), a Nasa informou que as imagens tiradas depois que o braço do rover completou a coleta de amostras foram inconclusivas pelas más condições de luz solar. Mais imagens, tiradas com melhor iluminação, são esperadas neste sábado (4). "A equipe determinou uma localização, selecionou e extraiu amostras de uma rocha viável e cientificamente valiosa", disse Jennifer Trosper, gerente de projeto do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, em Pasadena, em um comunicado.

O alvo era uma pedra do tamanho de uma maleta, apelidada de "Rochette". Último veículo explorador de Marte da Nasa, o Perseverance pousou na cratera de Jezero no Planeta Vermelho em fevereiro, no âmbito de uma missão em busca de sinais de vida microbiana antiga.

Imagem de uma das câmeras do rover Perseverance, em 1º set. 2021 Imagem de uma das câmeras do rover Perseverance, em 1º set. 2021

Seus instrumentos científicos montados em torres são capazes de determinar a composição química e mineral e buscar matéria orgânica, assim como de caracterizar melhor os processos geológicos do planeta.

O rover usa uma broca e um encaixe na extremidade de seu braço robótico de 2 metros de comprimento para extrair amostras um pouco mais espessas do que um lápis, que depois são armazenadas.

A Nasa planeja uma missão para trazer cerca de 30 amostras para a Terra na década de 2030. Os cientistas poderiam, assim, conduzir análises mais detalhadas para confirmar se houve vida microbiana em Marte.