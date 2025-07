Maior meteorito de marte na Terra pode ser leiloado por até R$ 22 milhões

O maior meteorito de Marte já encontrado na Terra, conhecido como meteorito NWA 16788, será leiloado pela casa Sotheby’s, em Nova York, no próximo dia 16.

O valor estimado da peça, que pesa cerca de 24,6 kg, varia entre US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) e US$ 4 milhões (R$ 22 milhões). Este meteorito é cerca de 70% maior do que o segundo maior fragmento marciano conhecido, representando quase 6,5% de todo o material marciano já identificado na Terra.

História do meteorito NWA 16788

Descoberto em 2023 por um caçador de meteoritos no deserto do Saara, na região de Agadèz, Níger, o NWA 16788 percorreu uma distância de 220 a 362 milhões de quilômetros desde sua ejeção de Marte até atingir a Terra.

Estudos indicam que o meteorito foi arrancado da superfície marciana por um forte impacto de asteroide, um evento que foi capaz de transformar cerca de 21% do volume da rocha de feldspato em vidro. Acredita-se que apenas 19 crateras em Marte poderiam ter gerado um choque tão intenso.

Características do meteorito

O meteorito possui cores vermelho, marrom e cinza, com dimensões aproximadas de 37,5 x 27,9 x 15,2 centímetros. Sua aparência única, que combina essas cores vibrantes, torna a peça ainda mais atraente para colecionadores e especialistas.

A pedra será exposta ao público na sede da Sotheby’s em Nova York antes do leilão, após passar por exposições no Museu de Astronomia de Xangai e na Agência Espacial Italiana, na Europa.

Discussão sobre a venda

Embora o valor do meteorito seja estimado em valores milionários, especialistas como o professor Steve Brusatte, da Universidade de Edimburgo, defendem que o meteorito deveria ser preservado em museus, onde poderia ser estudado e apreciado pelo público.

A venda para coleções privadas pode limitar o acesso a essa preciosidade e impedir que ela seja utilizada para fins educativos e científicos.

Raridade do meteorito NWA 16788

Para entender a raridade do NWA 16788, é importante contextualizar: mais de 77 mil meteoritos foram oficialmente reconhecidos no mundo, mas menos de 400 desses meteoritos têm origem em Marte.

Isso torna fragmentos como o NWA 16788 extremamente raros e de grande valor no mercado de colecionáveis espaciais. Em 2021, outro meteorito marciano foi leiloado por US$ 200 mil, valor muito superior à expectativa inicial, o que evidencia o crescente interesse e valorização dos meteoritos marcianos.