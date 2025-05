Maio terá Chuva de Meteoros, Lua das Flores e outros fenômenos que podem surpreender; veja datas

Em maio de 2025, dois fenômenos astronômicos se destacam para os amantes da observação do céu: a chuva de meteoros Eta Aquáridas e a Lua das Flores. Ambos os eventos prometem encantar os observadores ao redor do mundo, proporcionando uma conexão direta com o cosmos, sem a necessidade de equipamentos avançados.

A Nasa aponta que a chuva de meteoros Eta Aquáridas será particularmente visível no Hemisfério Sul, enquanto a Lua das Flores, nomeada por sua associação com a primavera no Hemisfério Norte, iluminará o céu noturno com um brilho especial. A seguir, vamos explorar mais sobre esses eventos celestes.

Quando e como observar a chuva de meteoros Eta Aquáridas?

A chuva de meteoros Eta Aquáridas é um evento anual que ocorre em maio e oferece um espetáculo impressionante no céu. Em 2025, a atividade da chuva se estenderá de 20 de abril a 21 de maio, com o pico de observação entre 5 e 6 de maio. Espera-se que cerca de 50 meteoros sejam visíveis por hora durante esse período.

Os meteoros Eta Aquáridas são notáveis pela sua velocidade, alcançando até 65,4 quilômetros por segundo ao entrar na atmosfera terrestre. Para observá-los, não é necessário nenhum equipamento especial, mas é recomendado escolher um local afastado da poluição luminosa, permitindo que os olhos se ajustem à escuridão.

Embora a chuva seja visível em ambos os hemisférios, o Hemisfério Sul oferece uma vista privilegiada devido à posição do radiante na constelação de Aquário. Este ponto de origem dos meteoros se torna o foco para os observadores.

Qual a origem dos meteoros Eta Aquáridas?

s meteoros da chuva Eta Aquáridas são fragmentos do cometa 1P/Halley. Durante sua passagem pelo Sistema Solar, o cometa libera partículas de gelo e rocha, que se tornam meteoros ao entrar na atmosfera da Terra. Este mesmo cometa é responsável por outro evento astronômico, a chuva de meteoros Oriônidas, que ocorre em outubro.

O cometa Halley é um dos mais conhecidos e frequentemente estudados, sendo famoso por suas passagens regulares e pelo impacto que tem nos fenômenos observáveis da Terra. Cada retorno do cometa traz consigo eventos como as Eta Aquáridas, que encantam os observadores com sua beleza.

O que é a Lua das Flores e quando ela acontece?

A Lua das Flores é a Lua cheia de maio, batizada assim em homenagem à abundância de flores que florescem na América do Norte durante a primavera. O nome foi dado pelos povos indígenas algonquinos, do nordeste dos Estados Unidos, simbolizando a conexão entre a cultura local e os ciclos naturais.

Além do nome Lua das Flores, a Lua cheia de maio também é chamada de “Lua de Plantio” e “Lua de Brotamento”. Esses nomes celebram a importância da Lua nas práticas agrícolas e culturais de várias sociedades ao longo da história.

Em 2025, a Lua das Flores ocorrerá durante uma transição sazonal, proporcionando uma oportunidade de reflexão sobre nossa relação com a Terra e o cosmos. Este evento ilustra a beleza e a interconexão dos fenômenos naturais que acontecem acima de nós.

Veja abaixo os principais fenômenos astronômicos do mês de maio, de acordo com o guia de efemérides astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ):