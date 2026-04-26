Macacos comem terra para aliviar dor no estômago - e a causa é o ser humano

Macacos que vivem no Rochedo de Gibraltar, território britânico, passaram a ingerir terra de forma intencional, comportamento que cientistas acreditam estar relacionado à tentativa de aliviar problemas digestivos causados pelo consumo frequente de alimentos ultraprocessados oferecidos — ou roubados — de turistas.

Segundo reportagem do Guardian, pesquisadores identificaram a prática, conhecida como geofagia, durante observações de grupos de macacos-de-barbária no território. Segundo o estudo, os animais com maior contato com visitantes foram os que mais consumiram terra, com aumento do comportamento durante a alta temporada de turismo.

Cerca de 230 macacos vivem atualmente em Gibraltar, divididos em oito grupos. Embora as autoridades locais forneçam diariamente frutas, vegetais e sementes, turistas costumam alimentar os animais com lanches como batatas fritas, chocolates, M&M’s e sorvetes.

As observações não comprovam de forma definitiva o motivo da ingestão de solo, mas os cientistas levantam a hipótese de que a prática tenha um efeito protetor sobre o sistema digestivo. O único grupo de macacos que não apresentou esse comportamento vive isolado de turistas e visitantes.

Equilíbrio intestinal

O pesquisador Sylvain Lemoine, ecólogo comportamental de primatas da Universidade de Cambridge, afirmou que os macacos podem estar ingerindo terra para reequilibrar o microbioma intestinal, afetado por dietas ricas em gordura, sal e açúcar. Entre o verão de 2022 e a primavera de 2024, quase 20% de todo o alimento consumido pelos macacos veio de comidas industrializadas fornecidas por turistas. Os grupos que habitam o topo do rochedo — área mais frequentada por visitantes — foram mais que duas vezes mais propensos a consumir esse tipo de alimento e também os que mais ingeriram solo.

Segundo Lemoine, além dos turistas, moradores locais também alimentam os animais com produtos como amendoins salgados, chocolates, salgadinhos, massas secas, pão, refrigerantes, sucos, M&M’s e sorvetes. “Há muito sorvete. Eles adoram Magnums e Cornettos. O que não gostam muito é sorbet”, relatou.

Ao todo, os pesquisadores registraram 44 macacos ingerindo terra em 46 ocasiões diferentes. Em três casos, o consumo ocorreu logo após os animais comerem sorvete, biscoitos ou pão. Durante o inverno, quando o número de visitantes diminui, os macacos foram 40% menos propensos a consumir comida de turistas e mais de 30% menos propensos a ingerir solo, de

Em artigo publicado na revista Scientific Reports, os autores descrevem que o comportamento parece ser aprendido socialmente, com cada grupo demonstrando preferência por diferentes tipos de solo. A maioria dos macacos busca a terra rossa, uma argila vermelha comum em Gibraltar, enquanto o grupo conhecido como Ape’s Den, localizado nas encostas ocidentais mais baixas, prefere solo impregnado de alcatrão encontrado em buracos de estradas asfaltadas.

A ingestão de terra também ocorre entre humanos, especialmente mulheres grávidas em regiões da África, Ásia e América do Sul, onde a prática está associada ao alívio de náuseas ou à suplementação de minerais. No entanto, os pesquisadores não observaram aumento da geofagia entre macacas grávidas ou lactantes, o que indica que o comportamento não está ligado à necessidade nutricional.