Baleias em São Paulo: onde acompanhar a temporada no litoral paulista

A temporada de baleias-jubarte está movimentando o turismo no Litoral Norte de São Paulo, especialmente nas cidades de Ilhabela e São Sebastião.

Desde o fim de abril, turistas e pesquisadores têm a oportunidade de observar esses gigantes marinhos em seu processo migratório, que vai da Antártida até as águas quentes do litoral brasileiro para reprodução.

Impacto econômico e números da temporada

Até o início de junho, mais de 200 baleias já foram avistadas na região, número que indica uma temporada promissora e possivelmente recorde, considerando que em 2023 foram observadas cerca de 700 baleias-jubarte no Litoral Norte.

Esse fenômeno tem impulsionado significativamente o turismo local, com a previsão de que cerca de 120 mil visitantes aproveitem a temporada, gerando um impacto econômico direto estimado em R$ 138 milhões por ano.

Turismo responsável e sustentável

O turismo de observação de baleias tem crescido de forma sustentável, com passeios náuticos que seguem normas rígidas para garantir a segurança dos animais e dos turistas, como manter distância mínima e evitar perturbações.

A região se destaca também pelas ações de conservação ambiental, o que contribui para a valorização do turismo responsável.

Infraestrutura e técnicas de pesquisa

Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e outras cidades do Litoral Norte oferecem infraestrutura para os passeios, que atraem tanto entusiastas quanto pesquisadores.

Estes monitoram as baleias por meio de técnicas como a foto-identificação, já aplicada a centenas de indivíduos na região.

Onde acompanhar a temporada de baleias no litoral?

A temporada de baleias no litoral paulista pode ser acompanhada principalmente em Ilhabela e São Sebastião: estas cidades lideram o movimento de observação de baleias no Litoral Norte de São Paulo, impulsionado pela migração das baleias-jubarte de abril a outubro.

Este é o período mais esperado pelos turistas e biólogos, que acompanham o trajeto das baleias durante sua migração anual.

Praia do Bonete, em Ilhabela, foi o local onde a primeira baleia-jubarte de 2025 foi registrada. Esse evento marca o início da temporada e atrai observadores ansiosos por avistar esses gigantes do mar.

Canal de Ilhabela também tem sido cada vez mais frequentado pelas baleias-jubarte. É fundamental que as embarcações que circulam na região reduzam a velocidade, especialmente próximo ao Porto de São Sebastião, onde navios de grande porte fazem tráfego constante.

Como avistar as baleias com segurança

Para informações sobre passeios e como avistar as baleias com segurança, é importante entrar em contato com as operadoras de turismo cadastradas em São Sebastião e Ilhabela.

O Projeto Baleia Jubarte também promove oficinas em Ilhabela para difundir boas práticas de observação e garantir a segurança tanto das baleias quanto dos observadores.