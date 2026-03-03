Lua de Sangue: veja fotos do eclipse lunar total desta terça-feira

Lua de sangue: fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua
Estagiária de jornalismo
Publicado em 3 de março de 2026 às 16h43.
No início da manhã desta terça-feira, 3, espectadores puderam acompanhar o primeiro eclipse total da Lua de 2026. O Sol, a Terra e Lua ficaram alinhados, e a Lua passou na sombra da Terra, o que causou um efeito avermelhado no satélite. O fenômeno é chamado de "Lua de Sangue".
O evento pôde ser visto em toda a América do Norte, Central e em partes da América do Sul.
No Brasil, o eclipse foi visto nas primeiras horas do dia de maneira parcial, como uma penumbra. Isso porque o eclipse acontece enquanto é dia para nós brasileiros.
O eclipse começou às 5h44min do horário de Brasília e terminou às 11h23min.