Ciência

Lua de Sangue: veja fotos do eclipse lunar total desta terça-feira

Evento aconteceu durante a madrugada desta terça e foi visto em algumas partes do mundo

Lua de sangue: fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua

Lua de sangue: fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 3 de março de 2026 às 16h43.

Tudo sobreEclipses
Saiba mais

No início da manhã desta terça-feira, 3, espectadores puderam acompanhar o primeiro eclipse total da Lua de 2026. O Sol, a Terra e Lua ficaram alinhados, e a Lua passou na sombra da Terra, o que causou um efeito avermelhado no satélite. O fenômeno é chamado de "Lua de Sangue".

O evento pôde ser visto em toda a América do Norte, Central e em partes da América do Sul.

No Brasil, o eclipse foi visto nas primeiras horas do dia de maneira parcial, como uma penumbra. Isso porque o eclipse acontece enquanto é dia para nós brasileiros.

O eclipse começou às 5h44min do horário de Brasília e terminou às 11h23min.

Veja imagens:

A lua é vista durante um eclipse lunar total ou "Lua de Sangue" na Cidade do México em 3 de março de 2026. (Foto de Yuri Cortez / AFP)

Esta imagem de múltipla exposição mostra a lua cheia, também conhecida como "Lua de Sangue", durante um eclipse lunar total, em Golaghat, Assam, em 3 de março de 2026. (Foto de Biju BORO / AFP)

A lua cheia, também conhecida como "Lua de Sangue", surge durante um eclipse lunar total em Golaghat, na Índia, em 3 de março de 2026. (Foto de Biju BORO / AFP)

Uma lua cheia, também conhecida como "lua de sangue", é vista acima dos edifícios de Havana, Cuba, em 3 de março de 2026, durante um eclipse lunar total. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)

Acompanhe tudo sobre:LuaEclipsesNasa

Mais de Ciência

O que o cérebro dos bebês revela sobre a mente humana

Cérebro cultivado em chip enfrenta clássico dos anos 1990

Zona 2: o treino de baixa intensidade que virou tendência no mundo fitness

Quer evoluir no treino? Comece protegendo suas articulações

Mais na Exame

Carreira

Lidar com quem está te ignorando é mais fácil com IA generativa, como o ChatGPT

Mercados

Ibovespa acompanha NY e reduz perdas, mas segue em baixa de mais de 2%

Mundo

Trump determina corte de relações comerciais com a Espanha após divergências sobre bases aéreas

EXAME Agro

Por que o conflito no Irã encarece os fertilizantes e ameaça a safra dos EUA