Lua de Sangue: veja fotos do eclipse lunar total desta terça-feira

No início da manhã desta terça-feira, 3, espectadores puderam acompanhar o primeiro eclipse total da Lua de 2026. O Sol, a Terra e Lua ficaram alinhados, e a Lua passou na sombra da Terra, o que causou um efeito avermelhado no satélite. O fenômeno é chamado de "Lua de Sangue".

O evento pôde ser visto em toda a América do Norte, Central e em partes da América do Sul.

No Brasil, o eclipse foi visto nas primeiras horas do dia de maneira parcial, como uma penumbra. Isso porque o eclipse acontece enquanto é dia para nós brasileiros.

O eclipse começou às 5h44min do horário de Brasília e terminou às 11h23min.

Veja imagens:

A lua é vista durante um eclipse lunar total ou "Lua de Sangue" na Cidade do México em 3 de março de 2026. (Foto de Yuri Cortez / AFP)

Esta imagem de múltipla exposição mostra a lua cheia, também conhecida como "Lua de Sangue", durante um eclipse lunar total, em Golaghat, Assam, em 3 de março de 2026. (Foto de Biju BORO / AFP)

A lua cheia, também conhecida como "Lua de Sangue", surge durante um eclipse lunar total em Golaghat, na Índia, em 3 de março de 2026. (Foto de Biju BORO / AFP)