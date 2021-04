Jeff Bezos vai começar a vender ingresso para viagens turísticas no espaço

A empresa de exploração espacial Blue Origin, que pertence a Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo e fundador da Amazon, anunciou nesta quinta-feira, 29, que irá começar a vender ingressos para turismo no espaço.

Em um vídeo publicado no YouTube, que apresenta o próprio Bezos dirigindo uma picape no deserto, a equipe da Blue Origin se mostra pronta e com equipamentos preparados para levar pessoas ao espaço. Na gravação, Bezos e os funcionários da companhia vão até uma cápsula ejetada da nave New Shepard, lançada de um teste no início do mês.

No vídeo, a empresa pede que os interessados se inscrevam para "descobrir como comprar o primeiríssimo assento no New Shepard".

A empresa não detalhou quanto vai custar, mas afirma que mais detalhes serão dados no dia 5 de maio.

O New Shepard foi desenhado para comportar até 6 passageiros em uma viagem para a estratosfera. Nos testes, algumas cápsulas atingiram altitudes de até 100 km de altura.

Com o lançamento do programa de turismo espacial, a Blue Origin passa a concorrer com a Virgin Galactic, do bilionário Richard Branson.