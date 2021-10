Jeff Bezos leva Capitão Kirk de 'Jornada nas Estrelas' ao espaço

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Mais um voo da Blue Origin, a empresa de exploração espacial de Jeff Bezos, decola nesta quarta-feira, 13. A bordo estará ninguém mais que William Shatnet, o ator que há 55 anos estreou como o Capitão Kirk da icônica série Jornada nas Estrelas.

Atualmente com 90 anos, Shatner se tornará o humano mais velho a ir ao espaço quando a cápsula New Shepard decolar do Texas, nos EUA, às 11h, horário de Brasília. Ele quebra o recorde de Wally Funk, pioneira da aviação de 82 anos, que esteve a bordo da primeira missão tripulada da Blue Origin.

"Eu quero ver o espaço, eu quero ver a Terra. Eu quero ter uma perspectiva que nunca me foi mostrada antes", afirmou Shatner em entrevista à rede americana CBS.

Além do ator, estarão a bordo ainda Chris Boshuizen, fundador da Planet Labs, uma companhia focada na observação da Terra, o microbiologista Glen de Vries e Audrey Powers, a primeira funcionária da Blue Origin a embarcar ao espaço.

#NewShepard is go for launch! The mission team has completed the Flight Readiness Evaluation prior to #NS18. This is our final meeting with the engineers and Mission Control team to ensure all systems are go for launch. A thread: pic.twitter.com/nCBmVyTh2X

— Blue Origin (@blueorigin) October 12, 2021