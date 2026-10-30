Halloween: ritual com folha de louro promete atrair prosperidade; veja o passo a passo

Folha de louro: tradição popular realizada em 31 de outubro é associada à atração de prosperidade e novas oportunidades (Freepik)
Redatora
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19h03.
O Halloween, celebrado em 31 de outubro, também coincide com uma tradição popular que utiliza folha de louro para simbolizar prosperidade, abundância e renovação. O ritual exige apenas dois objetos comuns: uma folha seca e um prato branco.
Conhecida como simpatia da folha de louro, a prática está associada à crença de atrair dinheiro, sorte, boas energias e oportunidades. Nesse contexto, o ritual simboliza o encerramento de outubro e o início de novembro com novas metas e expectativas.
Embora seja realizado no Dia das Bruxas, a prática não tem ligação direta com a celebração do Halloween.
A tradição pode ser realizada em qualquer horário do dia 31 de outubro. A recomendação é escolher um ambiente tranquilo para refletir sobre os objetivos do próximo mês.
Para realizar o ritual, são necessários apenas dois itens:
O passo a passo é simples:
De acordo com a tradição, o objetivo é concentrar a atenção em intenções positivas para o período seguinte.
Não é necessário acender velas, queimar a folha ou acrescentar outros objetos.
A folha de louro é associada simbolicamente à vitória, à boa sorte e à prosperidade em diferentes tradições populares.
Por esse motivo, aparece em práticas relacionadas à busca por abundância, sobretudo nos aspectos financeiros e profissionais.
Já a cor branca representa paz, equilíbrio e novos começos. A combinação dos dois elementos é interpretada como uma maneira simbólica de encerrar um ciclo e iniciar outro.
Não existe um período obrigatório para manter a folha de louro debaixo do prato. Segundo a tradição, a duração pode variar conforme os costumes e as preferências de cada pessoa.
Após o momento de reflexão, a folha pode ser retirada e descartada normalmente.
Não é necessário guardá-la durante novembro ou repetir o procedimento para concluir o ritual.
Vale destacar que não existem evidências científicas de que o uso de folhas de louro em rituais possa atrair dinheiro, garantir oportunidades profissionais ou modificar a sorte. A prática tem caráter simbólico e está relacionada a crenças e costumes populares.
O momento de reflexão também pode ser utilizado para organizar prioridades, revisar despesas e estabelecer metas para o mês seguinte, independentemente da realização do ritual.