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Halloween: ritual com folha de louro promete atrair prosperidade; veja o passo a passo

Prática feita em 31 de outubro exige apenas dois itens simples e está associada à crença de começar novembro com sorte, dinheiro e novas oportunidades

Folha de louro: tradição popular realizada em 31 de outubro é associada à atração de prosperidade e novas oportunidades (Freepik)

Folha de louro: tradição popular realizada em 31 de outubro é associada à atração de prosperidade e novas oportunidades (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19h03.

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O Halloween, celebrado em 31 de outubro, também coincide com uma tradição popular que utiliza folha de louro para simbolizar prosperidade, abundância e renovação. O ritual exige apenas dois objetos comuns: uma folha seca e um prato branco.

Conhecida como simpatia da folha de louro, a prática está associada à crença de atrair dinheiro, sorte, boas energias e oportunidades. Nesse contexto, o ritual simboliza o encerramento de outubro e o início de novembro com novas metas e expectativas.

Embora seja realizado no Dia das Bruxas, a prática não tem ligação direta com a celebração do Halloween.

Como fazer o ritual da folha de louro no Halloween?

A tradição pode ser realizada em qualquer horário do dia 31 de outubro. A recomendação é escolher um ambiente tranquilo para refletir sobre os objetivos do próximo mês.

Para realizar o ritual, são necessários apenas dois itens:

  • Uma folha de louro seca: preferencialmente inteira, limpa e sem quebras;
  • Um prato branco: limpo e seco, que pode ser utilizado normalmente no dia a dia.

O passo a passo é simples:

  1. Coloque a folha de louro sobre uma mesa ou superfície estável.
  2. Posicione o prato branco sobre a folha, deixando-a por baixo.
  3. Reserve alguns minutos para refletir sobre seus objetivos para novembro.
  4. Mentalize desejos relacionados à vida financeira, ao trabalho ou a projetos pessoais.

De acordo com a tradição, o objetivo é concentrar a atenção em intenções positivas para o período seguinte.

Não é necessário acender velas, queimar a folha ou acrescentar outros objetos.

O significado da folha de louro e do prato branco

A folha de louro é associada simbolicamente à vitória, à boa sorte e à prosperidade em diferentes tradições populares.

Por esse motivo, aparece em práticas relacionadas à busca por abundância, sobretudo nos aspectos financeiros e profissionais.

Já a cor branca representa paz, equilíbrio e novos começos. A combinação dos dois elementos é interpretada como uma maneira simbólica de encerrar um ciclo e iniciar outro.

O que fazer com a folha de louro depois do ritual?

Não existe um período obrigatório para manter a folha de louro debaixo do prato. Segundo a tradição, a duração pode variar conforme os costumes e as preferências de cada pessoa.

Após o momento de reflexão, a folha pode ser retirada e descartada normalmente.

Não é necessário guardá-la durante novembro ou repetir o procedimento para concluir o ritual.

Vale destacar que não existem evidências científicas de que o uso de folhas de louro em rituais possa atrair dinheiro, garantir oportunidades profissionais ou modificar a sorte. A prática tem caráter simbólico e está relacionada a crenças e costumes populares.

O momento de reflexão também pode ser utilizado para organizar prioridades, revisar despesas e estabelecer metas para o mês seguinte, independentemente da realização do ritual.

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