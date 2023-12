Para além das 7 ondas: CEOs revelam rituais para atrair prosperidade no próximo ano

Comer romã, pular sete ondas e passar o Réveillon usando roupas brancas ou douradas são superstições praticadas por grande parte dos brasileiros para atrair prosperidade e sucesso no próximo ano. Entre os empreendedores, não é diferente, além de planejamentos estratégicos para o ano seguinte, ouvimos alguns executivos que compartilham seus rituais para agradecer pelas conquistas alcançadas e atrair um ano repleto de prosperidade, dinheiro e sucesso nos negócios.

Ale Costa, fundador da Cacau Show

O proprietário da marca de chocolate, Alexandre Costa, realiza rituais em datas comemorativas como Natal e Páscoa, com o time da Cacau Show.

"No final do ano faço um ritual muito particular, com um convite para a nossa turma, e a presença é totalmente voluntária. Sugiro que as pessoas venham com roupas brancas, para trazer harmonia, coloco uma música de fundo bem calma, e juntos fazemos uma oração, em agradecimento ao ano que tivemos, ao reconhecimento de conquistas e principalmente à oportunidade de juntos podermos tocar a vida das pessoas com o trabalho que realizamos de forma doce e responsável”.

Rafael Stark, CEO do Stark Bank

O CEO da instituição financeira, Stark Bank, por outro lado tem uma superstição que adota durante todo o ano.

“Costumo dormir sempre do mesmo lado da cama, de modo que eu pise no chão primeiro com o pé direito. Para trazer sorte e prosperidade, para iniciar o dia, a semana, o mês ou até mesmo o ano novo, precisa ser sempre com o pé direito.”

Luis Quintanilha, CEO da Kanna Coin

“Eu encaro este período como uma oportunidade crucial para refletir e planejar. Em minha vida pessoal, adoto um ritual de detox no final do ano. Por uma semana, me dedico a uma dieta de alimentos crus, sem tomar álcool e comer alimentos cozidos. Isso ajuda a recarregar as energias e entrar no novo ano com o pé direito”, afirma o cofundador da Kanna, primeira DAO ESG do Brasil que une a tecnologia blockchain com o mercado do cânhamo.

Na vida profissional, o executivo destaca a realização de encontros individuais com cada um dos fundadores da empresa. “Antes de cada encontro, faço questão de pedir um minuto de silêncio. Este momento de quietude ajuda a esvaziar a mente e focar nas dinâmicas que se seguem.”

Rodrigo Della Rocca, CEO do CondoConta

O CEO e cofundador da fintech para condomínios, CondoConta, destaca a realização de uma reunião com as lideranças no começo e final do ano, com foco em reflexão, planejamento e entendimento do sentimento de cada um dos líderes.

“Nessas reuniões, todos dizem uma palavra de Check in no primeiro dia, da forma como estão se sentindo, e uma palavra de Check out ao final da semana com os verdadeiros sentimentos,” comenta o executivo.

Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham)

Para a presidente da Britcham o fim do ano é um momento de conexão com times, colegas e parceiros para agradecimentos sobre as conquistas e desafios superados.

“O fim de ano é um momento de reconhecimento, abraço, palavras de acolhimento e carinho. Um ritual que abastece a todos para o ano que virá.”

Para começar o novo ano com boas energias, todo fim de ano a executiva faz uma pausa silenciosa e solitária para meditar sobre o ano que termina. “Faço sempre um balanço do que foi vivido para ter um encerramento do período com gratidão. Na minha meditação, aproveito para recarregar energias novas, positivas e abundantes para o ano que vai se iniciar."

Ycaro Martins, CEO e fundador da Vaapty

"Eu faço uma reflexão de tudo que eu almejo conquistar no próximo ano, que eu costumo pensar sobre tudo que eu conquistei durante o ano e depois escrever uma carta com o que pretendo conquistar no próximo ano. Coloco uma nota de R$ 100 dentro desta carta (e vou mudando a nota conforme vou conquistando, este ano vou colocar a de R$ 200) e carrego ela na mochila o ano todo para lembrar da prosperidade, mas mais do que isso, para me lembrar e confirmar o que estou buscando. Também escrevo outra carta fazendo uma reflexão com tudo que eu não quero para mim ou que tenha algo que vivi e que não quero que aconteça novamente, rasgo e jogo fora, para que as coisas ruins se destruam ali com o papel.

Vinícius Barreto, VP Scale-up do Grupo 300 Ecossistema de Alto Impacto

O ritual de passagem de ano para Barreto é em família. Ao plantar uma árvore na virada de ano, ele busca lembrar e ensinar os filhos com essa ação de que para tudo ter sucesso é preciso de atenção e dedicação.

"Todo final ano plantamos uma árvore ( já teve ano até com Bonzai) com nossos filhos. Ao longo do ano temos que ir acompanhando o desenvolvimento dessa árvore. Principalmente regar, e cuidar para ela prosperar como nossos negócios. Esse ano já compramos a muda de uma jabuticabeira."

Rafael Schinoff, CEO e fundador da Padrão Enfermagem

Para Schinoff, o ritual de virada é fazer uma lista de desejos e metas para o ano que se inicia. Ele escreve em um papel branco todas as metas pessoais e profissionais, com detalhes e prazos para se realizar.

"Ao final desta lista eu assino como se fosse um contrato a ser cumprido. Geralmente consigo realizar 90% das metas. Costumo buscar imagens relacionadas a estas metas e imprimi-las para fortalecer o foco. Depois do brinde do ano novo, eu pego esta lista e leio em voz alta para lançar ao universo, pois a verbalização dá mais poder para esta concretização".