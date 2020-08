Foto da Nasa mostra que mesmo distantes, estrelas ainda podem se unir

A famosa e linda Nebulosa Trífida, também conhecida como Messier 20, pode ser vista se você tiver um telescópio, mesmo que pequeno e está bem perto da nebulosa da constelação de Sagitário. Mas, além disso, os dois aglomerados de estrelas que aparecem na imagem divulgada nesta quinta-feira, 6, pela Nasa, não estão necessariamente perto um do outro.

–

A Trífida é uma das formações estelares mais jovens em nosso céu, com 300 mil anos, e tem estrelas recém-nascidas e embrionárias em suas nuvens de poeira e gás.

O aglomerado de estrelas Messier 21 e M20, que aparecem na foto, têm estimativas de distância parecidas, mas ainda estão muito distantes um do outro — e mostram que uma foto pode sim enganar os olhos humanos.

As estrelas do M21 são muito mais velhas, com mais de 8 milhões de anos. E mesmo assim elas se uniram ao jovem aglomerado M20 para a fantástica foto divulgada pela agência espacial americana.