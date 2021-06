Pesquisadores descobrem novo efeito do cacau para a saúde

Já pensou em como os alimentos podem afetar a sua visão? Pesquisadores espanhóis trouxeram esse questionamento para um estudo e sugerem que o cacau pode melhorar a visão diurna.

"A visão e a saúde dos olhos são influenciadas por fatores relacionados à dieta em vários níveis. Parte deles inclui fluxo sanguíneo e pressão ocular, o que pode alterar a visão. Mais do que isso, a dieta também pode interferir na retina e na forma como a luz é convertida em imagens pelo cérebro", diz Sonia de Pascual Teresa, pesquisadora do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos e Nutrição (ICTAN).

A pesquisa desses dois alimentos relacionados à visão partiu do pressuposto de que ambos já são considerados benéficos para a proteção cardiovascular e neurológica em estudos recentes -- e a retina é uma região bastante vascularizada.

Os resultados foram publicados no Journal of Functional Foods este mês e trazem as conclusões dos testes realizados com voluntários a respeito do consumo desses alimentos e testes de visão com alta e baixa iluminação.

A dinâmica envolveu, ao todo, 37 pessoas saudáveis, com 18 a 27 anos. Elas foram submetidas a três testes -- em que receberam respectivamente frutas vermelhas, cacau e um placebo -- com duas semanas de intervalo para cada etapa. Os participantes receberam uma mistura com 2,5 g de cacau, de 10g de uma mistura com frutas vermelhas, que tinha 33,3% de framboesas, 33,3% de groselha preta, 16,7% groselha e 16,7% pó de mirtilo, e de zero de ambos os componentes no placebo.

Antes de cada visita, os participantes foram convidados a se abster de comer ou beber qualquer alimento ou bebida rica em polifenol ou cafeína nas 24 horas anteriores. E, durante cada visita, eles tinham que ler diferentes combinações de letras a quatro metros de distância, duas horas após ingerirem cada mistura.

Com isso, a principal conclusão foi a de que a visão diurna foi significativamente melhorada depois da ingestão de cacau, mas mostrou somente uma tendência de melhora com frutas vermelhas, segundo os pesquisadores.

Mesmo com o resultado, as pesqusiadoras alertam para o fato de que é necessário conduzir mais estudos para confirmar se a relação de causa e efeito se mantém, a fim de que "produtos possam ser desenvolvidos para melhorar a visão e direcionar a atenção a grupos bem definidos", afirma a doutora Pascual-Teresa.