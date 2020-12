Alienígenas existem e humanidade não está pronta, diz ex-militar de Israel

Não estamos sozinhos no universo. Isso pelo menos é o que garante um ex-general do governo de Israel. Em entrevista recente ao Yediot Aharonot, um veículo conhecido no país, Haim Eshed afirmou não apenas que alienígenas existem, mas que uma Federação Galáctica já foi formada e que a humanidade ainda não está pronta para o contato com seres extraterrestres.

Eshed trabalhou durante mais de 30 anos como Chefe de Segurança do Programa Espacial de Israel. Agora na reserva, ele afirma que a existência de uma organização galáctica já é conhecida pelos governos de Israel e Estados Unidos há anos. Segundo ele, humanos e alienígenas já trabalham juntos.

“Há um acordo entre o governo dos EUA e os alienígenas. Eles assinaram um contrato conosco para fazer experimentos aqui. Eles também estão pesquisando e tentando entender toda a estrutura do universo, e eles nos querem como ajudantes”, revelou Eshed.

Os trabalhos estariam acontecendo em Marte, onde uma base espacial subterrânea já estaria em operação. Lá, humanos e alienígenas estariam trabalhando lado a lado. Ao que os governos e agências espaciais divulgam oficialmente, o planeta vizinho da Terra nunca foi visitado por humanos. Elon Musk, com a SpaceX, pretende chegar em Marte em 2024.

O militar ainda disse que Donald Trump, presidente dos EUA, esteve perto de tornar o assunto público. O mandatário, porém, foi convencido a não fazer isso porque “a humanidade ainda não estaria pronta para conhecer a verdade”, conforme reporta o Jerusalem Post.

Questionado sobre porque guardou o segredo durante tanto tempo, já que permaneceu entre 1981 e 2010 no governo de Israel, Eshed disse que “se tivesse aparecido para contar o que disse agora há cinco anos, teria sido hospitalizado”. Segundo ele, a mentalidade atual sobre o assunto é diferente.

“Eu não tenho nada a perder. Tenho minhas graduações e prêmios e sou respeitado em universidades no exterior”, afirma Eshed, que está lançando o livro The Universe Beyond the Horizon – conversations with Professor Haim Eshed. Na obra, ele conta mais detalhes sobre as experiências com alienígenas e a criação de uma Federação Galáctica.