O mistério das línguas: por que alguns idiomas parecem tão rápidos?

A velocidade da fala varia entre os idiomas, mas isso não significa que algumas línguas transmitam mais informação do que outras.

Pesquisas em linguística mostram que idiomas considerados “rápidos”, como o japonês, podem ter mais sílabas pronunciadas por segundo, enquanto outros, como o inglês, apresentam ritmo mais lento — sem que isso altere significativamente o tempo necessário para comunicar uma ideia.

Segundo reportagem publicada pela Popular Science, estudos científicos indicam que essas diferenças estão relacionadas principalmente à estrutura sonora de cada idioma e à quantidade de informação contida em cada sílaba.

Qual é o idioma mais rápido do mundo?

Um estudo publicado em 2011 comparou a velocidade da fala em diferentes línguas e constatou que o japonês está entre os idiomas falados mais rapidamente, com média de 7,84 sílabas por segundo. O inglês, por outro lado, aparece entre os mais lentos, com cerca de 6,19 sílabas por segundo.

Essa diferença ocorre porque algumas línguas utilizam sílabas mais simples. No japonês, por exemplo, cada sílaba costuma conter poucos sons, o que permite pronunciá-las mais rapidamente. Já no inglês, muitas sílabas incluem vários fonemas — as unidades básicas de som da fala — tornando a articulação mais longa.

Para quem não está acostumado a ouvir certos idiomas, essa diferença pode criar a impressão de que algumas línguas são muito mais rápidas do que outras.

A quantidade de informação pode ser semelhante

Apesar das diferenças no ritmo da fala, pesquisas mostram que os idiomas tendem a transmitir quantidades semelhantes de informação por segundo.

Um estudo publicado em 2019 por pesquisadores da Universidade de Lyon, na França, analisou 170 falantes de 17 idiomas para entender a relação entre velocidade da fala e densidade de informação. Os participantes foram cronometrados enquanto liam textos padronizados, permitindo comparar o ritmo de diferentes línguas.

Os resultados mostraram que a velocidade da fala variava bastante — de 4,3 a 9,1 sílabas por segundo. No entanto, quando os pesquisadores combinaram essa velocidade com a quantidade de informação transmitida por cada sílaba, as diferenças entre os idiomas se tornaram muito menores.

O cérebro pode impor um limite à velocidade da linguagem

Para chegar a essa conclusão, os cientistas utilizaram conceitos da teoria da informação desenvolvida pelo matemático Claude Shannon, que mede a quantidade de informação transmitida em uma mensagem.

Com base nesses cálculos, os pesquisadores estimaram uma taxa média de cerca de 39 bits de informação por segundo entre os idiomas analisados. Esse valor pode representar um limite aproximado da quantidade de informação que o cérebro humano consegue processar durante a comunicação.

Isso significa que, embora algumas línguas sejam pronunciadas mais rapidamente e outras concentrem mais informação em cada sílaba, todas acabam transmitindo mensagens em um ritmo relativamente semelhante.

Especialistas ressaltam que novos estudos ainda estão em andamento para analisar a fala em contextos mais naturais, já que experimentos baseados em leitura de textos podem não refletir totalmente a velocidade da comunicação no dia a dia.