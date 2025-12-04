Dodô brasileiro: nova ave da Amazônia lembra espécie extinta há 300 anos

Cientistas descobriram uma nova espécie de ave na Amazônia que tem características parecidas com o dodô (Raphus cucullatus), que foi extinto há mais de 300 anos.

O sururina-da-serra (Tinamus resonans) tem aparência semelhante à das galinhas e não mostrou ter medo de interação com humanos.

A preocupação da equipe é proteger a ave do risco de extinção.

"O comportamento da ave espelha relatos históricos do extinto dodô, e seu risco de extinção é igualmente real", explica o doutorando em zoologia no Museu Nacional do Rio de Janeiro e autor do artigo que anuncia a descoberta, Luis Morais.

O dodô foi extinto no século 17, em 1680, após a colonização holandesa nas ilhas Maurício, na África, que era o habitat das aves.

Ele foi descrito pela primeira vez em 1598.

Porém, a caça descontrolada e destruição dos ninhos causados pelos humanos e por outros animais levados às ilhas provocaram o desaparecimento da espécie.

Onde a sururina-da-serra vive e como foi descoberta?

A sururina foi descoberta pela equipe de ornitólogos, cientistas especializados em aves, na serra do Divisor. A região fica no município Mâncio Lima, no Acre.

Seu canto foi ouvido a primeira vez pela equipe que descobriu a ave em outubro de 2021 e ela foi avistada três anos depois.

O que surpreendeu os pesquisadores foi que a sururina caminhou até eles em diversas ocasiões após as primeiras interações.

Características da sururina-da-serra

A sururina é um inhambu, ave que faz parte da família Tinamidae. Diferente do restante da espécie, que apresenta comportamento tímido, com plumagem discreta, as sururinas têm plumagem canela-ruiva e uma faixa escura na região dos olhos.

Outra diferença é o canto desses pássaros. A voz da sururina aumenta em frequência, como um piano, e o som se dissipa pela floresta de uma forma que confunde o senso de direção e proximidade para o ouvinte.

Inclusive, o nome científico — Tinamus resonans — se refere ao eco e acústica dos sons que a ave emite.

Existem outros cinco inhambus na serra do Divisor, mas nenhum vive em áreas elevadas como a sururina.

A ave ocupa regiões acima de 300 metros e a altitude coloca o grupo em uma situação de vulnerabilidade em relação às pressões externas.

"A área é quase desabitada e em grande parte intacta, mas a sobrevivência a longo prazo da espécie está longe de ser garantida. Espécies restritas a faixas estreitas de altitude são altamente sensíveis às mudanças climáticas", diz Morais.

Semelhança com o dodô

Com proximidade evolutiva próxima aos pombos e pouca relação com a linhagem do dodô, a sururina apresenta semelhanças com a espécie extinta em relação ao habitat e forma de vida.

Assim como os dodôs, as sururinas-da-serra vivem ilhadas. Eles ocupam uma faixa estreita de elevação na serra que fica na fronteira entre o Brasil e o Peru.

A ilha ecológica é cercada pelas terras baixas da Amazônia e tem picos de 800 metros de altura.

Outra semelhança é as sururinas serem habitantes de solo e não demonstram comportamento de fuga na presença de humanos, que podem se tornar predadores.

Além disso, o risco se apresenta também pela baixa população da ave, estimada em 2 mil indivíduos.

Riscos e o futuro da sururina-da-serra

Além das mudanças climáticas, outro risco para os inhambus da serra do Divisor é o fogo.

O terreno da área é composto por solos antigos de arenito e uma única queimada poderia eliminar grande parte da população de inhambus do local e apagar milhares de anos de crescimento do habitat.

Por estarem em um dos pontos mais altos da serra, a sururina não tem muitos outros "andares" da floresta para subir caso as temperaturas aumentem nos níveis mais baixos.

Da mesma forma que aconteceu com o dodô, os humanos são um potencial risco para a nova espécie de inhambus.

Com a proposta de construção de uma rodovia entre o Brasil e o Peru e um projeto de ferrovia transcontinental, ambientalistas acreditam na aceleração da destruição da Amazônia.

O governo brasileiro também considera enfraquecer o status de proteção da região e permitir mais exploração.

Caso isso aconteça, a legislação poderia permitir mineração na serra do Divisor e aumentar a circulação de pessoas na área.

Em dezembro, a equipe de Morais se reunirá com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para discutir a situação das sururinas-da-serra e debater sobre a preservação da espécie.

"Tudo isso me faz pensar que a espécie não terá um futuro fácil. Estamos trabalhando para garantir que ela seja reconhecida antes que essas políticas avancem ainda mais", detalha Morais.