Por que os pinguins não habitam o Hemisfério Norte? A ciência explica

Os pinguins são aves singulares, encontrados exclusivamente no Hemisfério Sul, habitando desde as regiões geladas da Antártica até áreas tropicais, como as Ilhas Galápagos. Curiosamente, eles não viveram nem visitaram o Hemisfério Norte — uma observação que por muito tempo intrigava cientistas e apaixonados pela natureza.

Essa distribuição distribuída ninguém melhor do que um estudo divulgado recentemente no Journal of Biogeography, para esclarecer.

Intitulado “Environmental and Evolutionary Forces Shaping Penguin Geographic Limits”, o trabalho analisou dados de 17 espécies de pinguins ao redor do mundo, combinando informações ecológicas, oceanográficas e históricas para entender por que esses animais não ultrapassaram a linha do Equador.

Barreira invisível da zona tropical

O principal fator que impede os pinguins de alcançar o Hemisfério Norte é a zona tropical , uma faixa oceânica com águas muito quentes e baixa produtividade biológica — em outras palavras, um verdadeiro “deserto oceânico”. Essa região quente, que separa as águas frias e ricas em nutrientes do Sul de possíveis habitats no Norte, é praticamente intransponível para elas.

Embora os pinguins sejam nadadores especiais, capazes de percorrer longas distâncias em busca de alimento, as condições hostis dessa faixa tornam impossível a travessia natural.

Áreas no Norte, como a costa da Califórnia, o Japão e partes da Rússia, podem oferecer ambientes condizentes com a sobrevivência dos pinguins, entretanto, a barreira térmica e a alimentação da zona tropical atuam como uma parede ecológica que eles simplesmente não conseguem ultrapassar.

A herança evolutiva que limita sua dispersão

Além das limitações ambientais, o estudo destacou um princípio evolutivo conhecido como conservação filogenética de nicho : os pinguins mantêm, ao longo de milhões de anos, as preferências ecológicas herdadas de seus ancestrais. Isso significa que, mesmo diante da capacidade física para explorar novos territórios, eles permanecem associados a ambientes com águas frias e ricas em alimentos.

Um exemplo fascinante é o Pinguim-das-Galápagos , que vive próximo à linha do Equador, numa região tropical, mas consegue sobreviver graças à Corrente de Humboldt, uma corrente oceânica fria capaz de suprir suas necessidades alimentares e térmicas. Esse caso reforça como a história evolutiva e as adaptações específicas moldam o limite geográfico dessas aves.

Além disso, correntes frias como a Corrente Circumpolar Antártica foram fundamentais para o sucesso evolutivo e a diversificação dos pinguins, mas ao mesmo tempo limitaram sua dispersão além do Hemisfério Sul.