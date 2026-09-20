Do tamanho de uma mesa: fóssil revela o maior escorpião da história

Um escorpião de aproximadamente um metro de comprimento viveu na Terra há cerca de 415 milhões de anos. O tamanho do animal era comparável ao de uma mesa de centro, e suas pinças ultrapassavam 16 centímetros. A espécie Praearcturus gigas é considerada o maior escorpião conhecido pela ciência.

O animal habitava a região que hoje corresponde à Inglaterra e ao País de Gales durante o Devoniano Inferior. A descoberta foi feita após pesquisadores reexaminarem fósseis que estavam em coleções de museus havia mais de 150 anos.

O estudo foi conduzido por cientistas da Universidade de Manchester e do Museu de História Natural de Londres. O trabalho foi publicado na revista científica Palaeontology.

Maior escorpião conhecido viveu há 415 milhões de anos

O Praearcturus gigas viveu em uma época muito anterior ao surgimento das grandes florestas. Naquele período, os ambientes terrestres ainda eram pouco desenvolvidos e pequenas plantas e fungos começavam a ocupar a superfície.

A descoberta chama atenção porque o gigantismo de artrópodes costuma ser associado a períodos posteriores da história da Terra. Um exemplo são as florestas do Carbonífero, que abrigaram animais invertebrados de grandes dimensões.

O novo estudo mostra que artrópodes gigantes já existiam dezenas de milhões de anos antes desse período. Segundo os pesquisadores, o Praearcturus pode ter ocupado um papel importante nos ambientes de planície aluvial do Devoniano Inferior.

Fóssil confundiu pesquisadores por mais de um século

O Praearcturus gigas foi descrito pela primeira vez em 1871. Na época, os fósseis foram interpretados como pertencentes a um crustáceo gigante semelhante a um tatuzinho-de-jardim.

Os restos encontrados eram incompletos e não apresentavam algumas estruturas importantes para identificar o animal. Entre as características ausentes estava a cauda, elemento que ajudaria a reconhecer um escorpião.

Mais de um século depois, os pesquisadores compararam os fósseis históricos com exemplares encontrados posteriormente. Os novos materiais apresentavam características anatômicas típicas de escorpiões.

Com o auxílio de métodos modernos de análise e técnicas de imagem, a equipe concluiu que o animal era um escorpião e pertencia a uma espécie própria.

Por que o escorpião era tão grande?

O tamanho do Praearcturus gigas também levanta questões sobre o gigantismo dos artrópodes. Uma das hipóteses tradicionalmente discutidas envolve os níveis de oxigênio atmosférico.

Em períodos posteriores, como o Carbonífero, a concentração de oxigênio foi associada ao grande tamanho de alguns artrópodes. O escorpião recém-identificado, porém, viveu muito antes dessas condições.

Por isso, os pesquisadores consideram que outros fatores podem ter contribuído para seu tamanho. Uma possibilidade é a chamada oportunidade ecológica. Com poucos grandes predadores competindo por recursos, o Praearcturus pode ter encontrado condições para ocupar um nicho de grande predador.

A hipótese ainda não explica sozinha o gigantismo do animal. Os pesquisadores consideram que diferentes fatores ambientais e ecológicos podem ter influenciado seu desenvolvimento.

Escorpião gigante pode ter vivido na água

Os fósseis também levantam a possibilidade de que o Praearcturus tenha passado parte da vida em ambientes aquáticos. Alguns exemplares apresentam estruturas semelhantes a abas no abdômen. Essas características lembram estruturas encontradas em crustáceos atuais, como as lagostas.

A hipótese é reforçada por outro padrão observado no registro fóssil. Escorpiões são relativamente comuns nas rochas desse período quando comparados a outros aracnídeos.

Para os pesquisadores, isso pode indicar que alguns escorpiões primitivos ocupavam ambientes de água doce. Esses locais também poderiam favorecer a preservação de seus restos.

Ainda assim, os cientistas tratam a possibilidade como uma hipótese. O material fóssil disponível não permite afirmar que o Praearcturus era exclusivamente aquático.

Descoberta amplia a história dos artrópodes gigantes

A identificação do maior escorpião conhecido amplia o registro de gigantismo entre artrópodes para um período muito mais antigo. O Praearcturus gigas viveu em uma fase de transição, quando os animais começavam a ocupar ambientes terrestres de maneira mais ampla. A fronteira entre os habitats aquáticos e terrestres também era diferente da atual.

Para os pesquisadores, o animal pode ajudar a compreender como os primeiros artrópodes se adaptaram a esses ambientes.