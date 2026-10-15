Pesquisadora referência em estudos sobre câncer morre da doença aos 47 anos

A oncologista Rachna Shroff, reconhecida internacionalmente por pesquisas sobre câncer de pâncreas e das vias biliares, morreu aos 47 anos após receber o diagnóstico de um câncer agressivo. A morte foi anunciada pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 12.

Shroff recebeu o diagnóstico no início de 2026. Segundo informações divulgadas pelo programa americano Today, exames posteriores identificaram que a doença havia se espalhado. A pesquisadora foi diagnosticada com adenocarcinoma em estágio terminal.

A universidade não informou, no material divulgado, o órgão onde o tumor teve origem.

Quem era Rachna Shroff?

Rachna Shroff era médica especializada oncologia e em ocupava cargos de liderança na Universidade do Arizona, incluindo a chefia da Divisão de Hematologia e Oncologia da Faculdade de Medicina de Tucson. Também atuava como diretora associada de investigações clínicas do Centro de Câncer da instituição.

Desde que ingressou na universidade, em 2018, Shroff trabalhou no desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, incluindo terapias imunológicas e novos medicamentos contra o câncer.

Uma das principais áreas de atuação foi o colangiocarcinoma, tipo raro de câncer que afeta os ductos biliares, estruturas responsáveis pelo transporte da bile.

Contribuições para o tratamento do câncer

A pesquisadora liderou ensaios clínicos e participou do desenvolvimento de tratamentos para tumores pancreáticos e hepatobiliares.

Ao longo da carreira, publicou mais de 80 trabalhos científicos e realizou mais de 130 palestras, segundo a Universidade do Arizona.

A ampliação do acesso de pacientes a ensaios clínicos também estava entre suas prioridades. Em entrevista ao GIOncology Now, em 2024, Shroff defendeu que os centros de tratamento deveriam oferecer oportunidades de participação em pesquisas aos pacientes atendidos.

A proposta era permitir que mais pessoas tivessem acesso a terapias inovadoras em desenvolvimento.

Prêmio criado após o diagnóstico

Mesmo durante o tratamento, Shroff continuou apoiando novas pesquisas. Em setembro de 2026, a oncologista criou o Prêmio Conquer Cancer — Rachna Shroff para Jovens Investigadores em Cânceres Biliares, destinado a incentivar pesquisadores em início de carreira.

A iniciativa arrecadou mais de US$ 1,35 milhão em poucas semanas, segundo a Universidade do Arizona. Os recursos serão destinados ao financiamento de futuras pesquisas.

Homenagens à oncologista

Após o anúncio da morte, colegas e instituições ligadas à oncologia destacaram a atuação de Shroff na pesquisa clínica e no atendimento a pacientes.

As homenagens também ressaltaram o trabalho de orientação de jovens profissionais e a colaboração com outros pesquisadores.

A médica deixa o marido, Puneet Shroff, e dois filhos, Simran e Sachin.