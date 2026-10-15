Agricultor encontra 'pedra estranha' e arqueólogos revelam valiosa relíquia do antigo Egito

A descoberta de uma pedra de granito rosa em uma propriedade agrícola no Egito levou arqueólogos a localizar partes de duas estátuas atribuídas ao faraó Ramsés II, que governou entre 1279 a.C. e 1213 a.C. Os vestígios estavam nas terras do agricultor Khaled al-Shahat, na província de Al Gharbia, no Delta do Nilo.

Al-Shahat encontrou o bloco durante o trabalho no campo e comunicou as autoridades. À CBS News, relatou que a aparência da pedra chamou sua atenção e motivou o pedido de avaliação.

Segundo o Ministério do Turismo e Antiguidades, a peça de aproximadamente 1,3 metro de comprimento contém dois títulos de Ramsés II: Nesw-Bity, que significa Rei do Alto e Baixo Egito, e Sa-Ra, ou Filho de Rá, o deus sol.

As escavações no entorno revelaram uma cabeça de estátua com cerca de 1,6 metro de altura. A representação do faraó usa a coroa dupla, símbolo da unificação do Alto e do Baixo Egito, ocorrida por volta de 3100 a.C.

Os pesquisadores estimam, a partir das dimensões da cabeça, que a estátua completa alcançava aproximadamente 8,5 metros de altura. Também foi localizada a parte superior do pilar que sustentava a escultura pelas costas. Nela, aparece a inscrição Hor Ka Nakht Mery Maat, o nome de Hórus de Ramsés II, um dos títulos que compunham sua identificação real.

A equipe encontrou ainda grande parte de uma segunda estátua, também atribuída ao faraó. O fragmento mede cerca de 2,4 metros de comprimento e não conserva as pernas, a base e parte do topo do nemes, o tecido usado como cobertura de cabeça pelos soberanos egípcios.

De acordo com o ministério, o rosto dessa segunda representação mantém traços preservados e semelhantes aos da primeira escultura. As escavações e os estudos continuam para investigar a origem das peças e a história arquitetônica da região.

Agricultor recebe homenagem após comunicar descoberta

O ministro do Turismo e Antiguidades, Sherif Fathy, visitou a aldeia de al-Shahat na quarta-feira para reconhecer a iniciativa do agricultor de informar as autoridades sobre o achado.

Al-Shahat e a esposa receberam certificados de agradecimento e uma viagem à Arábia Saudita para realizar a Umrah, peregrinação islâmica. Segundo a pasta, a homenagem reconheceu a decisão de comunicar a descoberta e permitir sua investigação.

O ministério informou que Fathy escolheu entregar o reconhecimento na propriedade, diante de familiares e moradores da aldeia. À CBS News, al-Shahat afirmou ter ficado surpreso com os vestígios encontrados e contou que os pesquisadores lhe disseram que o achado poderia mudar a compreensão sobre a história da região.