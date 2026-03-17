3I/Atlas: Cometa interestelar pode ter até 12 bilhões de anos

Um estudo liderado por pesquisadores da NASA indica que o cometa interestelar 3I/ATLAS pode ter entre 10 e 12 bilhões de anos.

A pesquisa foi divulgada na plataforma Research Square, que reúne trabalhos científicos ainda em revisão, e está sob avaliação da revista científica Nature.

Os dados foram obtidos pelo Telescópio Espacial James Webb, que analisou a composição química do objeto durante sua passagem pelo Sistema Solar.

O 3I/ATLAS foi identificado em 2025 ao cruzar o Sistema Solar em alta velocidade e trajetória incomum, indicando origem fora da influência do Sol. Trata-se do terceiro objeto interestelar já observado nessa região.

Observações do Telescópio Espacial Hubble estimam que o cometa tem entre 440 metros e 5,6 km de diâmetro. O objeto entrou no Sistema Solar a cerca de 221 mil km/h, contornou o Sol e segue em direção ao espaço interestelar.

Composição química e idade

A equipe analisou gases liberados pelo cometa, como H₂O, CO₂ e CO, que funcionam como indicadores das condições de formação. As medições revelaram diferenças relevantes em relação a objetos do Sistema Solar.

A água do cometa apresenta maior concentração de deutério, uma forma mais pesada do hidrogênio, acima dos padrões conhecidos. Também foram identificadas proporções distintas de isótopos de carbono.

Esses resultados indicam que o cometa se formou em um ambiente extremamente frio em regiões antigas da galáxia.

Com base nesses dados, o estudo estima que o 3I/ATLAS tenha se originado há cerca de 10 a 12 bilhões de anos, durante fases iniciais de formação estelar na Via Láctea.

Objeto raro e passagem pelo Sistema Solar

Objetos interestelares são corpos que se formaram em outros sistemas estelares e atravessam a galáxia. Até hoje, apenas três foram observados passando pelo Sistema Solar.

O 3I/ATLAS passou pelo ponto mais perto da Terra em dezembro de 2025 e começou a se afastar do Sol. Antes de deixar a região, ainda deve passar próximo a Júpiter, a cerca de 54 milhões de km.

Em seguida, o cometa cruzará a órbita de Saturno em julho de 2026, passará pela região de Urano em 2027 e pela órbita de Netuno em 2028.

Após esse percurso, o objeto deixará definitivamente o Sistema Solar. A trajetória ao longo de bilhões de anos dificulta a identificação precisa do sistema estelar de origem.

Os pesquisadores classificam o 3I/ATLAS como um fragmento preservado de um sistema planetário antigo, com potencial para revelar condições químicas presentes nos primeiros estágios da galáxia.