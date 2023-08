Cuidado com estresse: Entenda os prejuízos da sensação à saúde e como se prevenir

O estresse, quando intenso e rotineiro, pode causar diferentes danos ao bem-estar físico e mental.

Cada pessoa pode responder de forma diferente aos momentos estressantes, contudo há algumas sensações descritas como as mais comuns. De acordo com o cardiologista Otávio Genebra, esses sintomas são: irritabilidade, diminuição da memória, sono inadequado, distúrbios de apetite, cansaço crônico, depressão, cefaleia crônica, pressão alta e problemas dermatológicos.

Diferentes tipos de estresse

Atualmente, o estresse é dividido em dois tipos: o estresse passageiro e o contínuo, sendo que cada um deles provoca reações diferentes no corpo e na mente. “O passageiro tem reações momentâneas, como o aumento dos batimentos cardíacos depois de um susto. Passado um tempo, o corpo volta ao estado natural. Já o estresse contínuo é responsável por grande parte dos desequilíbrios das sociedades modernas, como ansiedade, obesidade e depressão”, esclarece o massoterapeuta Edjasto Ferreira.

Relação entre estresse e sono

O sono, um estado fisiológico importante do nosso organismo, é gravemente afetado pelos momentos estressantes. “O estresse é uma das causas principais da insônia. Grandes períodos de insônia deixam a pessoa cansada e irritada”, comenta Carine Eleutério, psicóloga e mestra pela Unifesp.

Consequências para o cérebro e para o coração

Outro ponto a ser destacado são as consequências do estresse para a saúde cardiológica e neurológica. Conforme explica o cardiologista Otávio Genebra, os momentos estressantes e, principalmente, os rompantes de raiva podem desencadear o infarto do miocárdio ou acidentes vasculares encefálicos.

“O aumento da pressão arterial e de alguns hormônios, como noradrenalina e cortisol, pode aumentar a coagulabilidade do sangue (tendência a formar coágulos), acarretando o entupimento das artérias, o que pode levar a eventos de infarto e acidente vascular encefálico”, assegura o especialista.

Outras consequências do estresse

Além dos sintomas característicos, o estresse excessivo também pode desencadear outras doenças e levar à morte. Conforme a psicóloga Carine Eleutério, os momentos estressantes enfraquecem o sistema imunológico do nosso corpo, facilitando o aparecimento de diferentes patologias. “Além disso, quando estamos demasiadamente tensos, de modo geral, ficamos mais expostos a acidentes e perigos, pois o estresse reduz a nossa atenção”, afirma Carine Eleutério.

Prevenindo e tratando o estresse

Para Danilo Höfling, médico endocrinologista e metabologista, existem diversas atitudes que podem contribuir para a prevenção e tratamento do estresse. Como exemplos, pode-se citar a manutenção de uma dieta saudável, a qualidade do sono e a prática de atividades que trabalhem o corpo e a mente, como o yoga.

Outro ponto importante para o tratamento do estresse é identificar o que está te fazendo mal. “A pessoa pode procurar entender o que está lhe causando mais estresse e buscar o controle sobre isso. Fazer psicoterapia regularmente também pode ser citado como um meio de tratamento, dado que o auxílio de um profissional ajuda a evitar maiores desgastes causados pelo estresse”, finaliza a psicóloga Carine Eleutério.