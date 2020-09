Covid-19: Anvisa aprova teste da Roche para verificação de anticorpos

Testagem e identificação de doentes e de quem já está imunizado é parte importante no combate à pandemia de coronavírus. Nesse sentido, a Anvisa aprovou nesta terça-feira, 22, um teste rápido, elaborado pela farmacêutica Roche, que permite aferir a presença de anticorpos contra o Sars-CoV-2, o nome específico do vírus causador da covid-19.

De acordo com a empresa, o teste tem sensibilidade de 99,03% e oferece mais confiabilidade na hora de realizar testes rápidos, o que auxilia no diagnóstico da doença em ambulatórios, consultórios e locais sem acesso a recursos laboratoriais mais específicos.

Para fazer o teste basta um pouco de sangue, extraído a partir de uma rápida picada no dedo. O resultado do teste sai em até 15 minutos e pode ser realizado a partir do 14° dia desde o início dos sintomas, permitindo mapear melhor quem são as pessoas que já desenvolveram imunidade à covid-19.

“Este teste é uma nova geração de testes rápidos, mais sensível, específico e complementar aos testes laboratoriais, que fará a diferença na tomada de decisão clínica mais assertiva para fortalecer as estratégias de combate a pandemia”, disse Antonio Vergara, presidente da Roche Diagnóstica no Brasil.

No início de setembro, um megaestudo feito com mais de 30 mil pessoas na Islândia (o maior até o momento) apontou que os anticorpos do novo coronavírus podem durar até quatro meses e não desaparecem com a facilidade que outras pesquisas mostram. Esses dados atestam ainda mais a importância de testes de anticorpos para determinar pessoas imunes.

Se os anticorpos realmente não desaparecerem rapidamente, isso pode servir de alento até que uma vacina ou tratamento seja aprovado e comprovado seguro para uso na população. “Se uma vacina conseguir induzir a produção de anticorpos duradouros como a infecção natural faz, isso dá esperança de que a imunidade para esse vírus imprevisível e altamente contagioso pode não ser passageira”, disseram pesquisadores da Universidade de Harvard e do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos em um comentário no estudo islandês.

O que são os anticorpos?

Os anticorpos tem como principal função a defesa do organismo contra infecções e doenças e atuam como neutralizadores de micro-organismos capazes de infectar o corpo humano.

O anticorpo de uma doença como a gripe, por exemplo, existe até que outra cepa do vírus infecte o indivíduo. É isso que faz com que os humanos tenham gripe várias vezes.