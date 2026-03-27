Como os cientistas sabem a idade da Terra e dos fósseis?

Cientistas estimam que a Terra tenha cerca de 4,54 bilhões de anos. A previsão considera dados obtidos por meio da datação radiométrica. O método apresenta margem de erro de 1% para cima ou para baixo.

Já fósseis podem ter milhares ou milhões de anos, dependendo do período geológico em que foram formados. Para chegar aos números de cada ossada, os cientistas utilizam datação radiométrica, análises químicas e estudos geológicos acumulados ao longo de décadas.

Como a idade da Terra foi determinada?

A idade estimada da Terra foi obtida a partir da análise de meteoritos formados no início do Sistema Solar. Esses corpos celestes preservam composição química semelhante à da Terra primitiva.

A técnica usada é a datação radiométrica, que mede a taxa de decaimento de elementos radioativos, como urânio e chumbo. Como o ritmo de decaimento é conhecido e constante, é possível calcular há quanto tempo a rocha se formou.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), a comparação entre a idade de meteoritos e as rochas mais antigas da Terra levou à estimativa atualmente aceita.

O que é datação radiométrica e como ela funciona

A datação radiométrica baseia-se no princípio de que certos elementos químicos instáveis se transformam em outros ao longo do tempo, em um processo chamado decaimento radioativo.

Cada elemento possui uma "meia-vida", que é o tempo necessário para que metade do material original se transforme.

Ao medir a proporção entre o elemento original e o produto do decaimento, os cientistas conseguem estimar a idade da amostra.

Métodos comuns incluem:

Urânio-Chumbo, usado para rochas muito antigas;

Potássio-Argônio;

Carbono-14, usado para materiais mais recentes.

Como saber a idade dos fósseis?

Fósseis raramente contêm material original suficiente para datação direta por elementos radioativos. Por isso, são geralmente datados de forma indireta.

Os cientistas analisam as camadas de rochas sedimentares onde o fóssil foi encontrado. Essas camadas podem ser datadas por meio de minerais vulcânicos ou por correlação com outras formações geológicas já datadas.

Para fósseis mais recentes (até cerca de 50 mil anos), o método do carbono-14 pode ser utilizado.

No entanto, o carbono-14 possui meia-vida relativamente curta, com cerca de 5.730 anos. Isso o torna adequado apenas para materiais com até dezenas de milhares de anos.