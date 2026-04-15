Quanto custa viajar no voo mais longo do mundo? São 19 horas a bordo

Airbus A350, da Singapore Airlines, usado em voo mais longo (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 15 de abril de 2026 às 17h07.
Imagine ficar mais de 19 horas dentro do mesmo avião. Esta é a experiência de voar na rota aérea mais longa do mundo, que conecta Singapura a Nova York sem escalas.
O voo é operado pela Singapore Airlines, e o avião possui apenas as categorias premium economy, uma econômica com mais espaço e business.
O voo de Nova York, saindo do aeroporto JFK, leva 19 horas e 15 minutos para chegar a Singapura. Em um dos voos, a partida ocorre às 22h15 na hora de Nova York, na terça-feira, e o pouso ocorre às 5h30 de quinta-feira em Singapura.
No sentido inverso, a viagem é mais curta. São 18 horas e 40 minutos, mas com um deslocamento no tempo de pouco mais de seis horas. O voo parte às 12h10 na hora local de Singapura e chega às 18h50 na hora local de Nova York, por conta dos fusos horários. É como se fosse uma tarde de 18 horas de duração.
Na premium economy, as passagens de ida e volta custam 6.054 dólares de Singapura, ou R$ 23.783 na cotação desta quarta-feira, 15, para viajar em 2 de junho, e voltar de Nova York em 16 de junho de 2026
Em classe business, o valor sobe para 14.178 dólares de Singapura, ou R$ 55.699.
A rota foi recriada em 2018. Antes, havia sido operada até 2011, mas a rota foi cortada por questões de custos. A viagem atual é feita em um avião Airbus A350, otimizado para longas distâncias. Ele é feito com fibra de carbono, em vez de alumínio, o que o torna mais leve. Tem também tanques de combustível maiores e possui dois motores, o que resulta em economia de energia.
Os voos possuem 161 assentos, 67 da classe executiva e 94 da econômica premium. Para combater os efeitos do jet lag, há um reforço da umidificação interna e o uso de luzes para regular melhor a percepção da passagem do tempo.